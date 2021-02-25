Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal Gıda ve İlaç Gözetim Enstitüsüne (INVIMA), AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının acil kullanımı için yetki verildi.

Böylece, Sinovac'ın geliştirdiği "CoronaVac" isimli aşı ve Pfizer/BioNTech'in ardından Kolombiya'da AstraZeneca acil kullanım onayı olan üçüncü Covid-19 aşısı oldu.

Kolombiya'da 17 Şubat'ta ilk Covid-19 aşısının uygulanmaya başlanmasından bu yana ülkede toplam aşı vurulan kişi sayısı 45 bin 150'ye ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 2 milyon 237 bin 542 kişi Covid-19'a yakalandı, 59 bin 260 kişi hayatını kaybetti.