Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

78. Altın Küre ödül töreni salgının gölgesi altında gerçekleşti. Ödüller ilk kez sanal ortamda dağıtıldı. Programı Los Angeles’taki merkezden Tina Fey ve Amy Poehler sundu. Çoğu aday, tören için evlerinde çekilmiş fotoğraflarını gönderdi. Adayların çoğu tepeden tırnağa en son modayı takip edip şıklık yarışı içine girerken kıyafetleriyle gecenin şatafatına uyum sağlamayanlar da vardı. Sunucular Tina ve Amy ile birlikte komedyen Maya Rudolph da bunlar arasındaydı. Maya, baştan aşağıya çiçekli kıyafetiyle şaşırtırken Cynthia Erivo da fosforlu yeşil elbisesiyle başka türlü gözleri üzerine çekiyordu. En iyi kadın oyuncu seçilen Andra Day'in kıyafeti de eski balık ağlarından yapılmışa benzetildi. Jany Levy'nin delikli elbisesi hakkında ise “Sanki güvelerin saldırısına uğramış” yorumu yapıldı.