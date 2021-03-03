Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tayland, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında aşılama uygulamasına Çin merkezli Sinovac şirketinin aşılarıyla geçtiğimiz Pazar günü başlamıştı. Hükümet, sosyal medya platformu Facebook'ta Chiang Mai eyaletindeki bir hastanede ayrıcalıklı bir gruba aşıların öncelikli olarak uygulandığı yönündeki iddiaları yalanladı. "VIP gruplar için aşı ayırma politikamız hiç olmadı" diyen Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, Halk Sağlığı Bakanlığı'nın da söz konusu iddianın doğru olmadığı konusunda ısrarcı olduğunun altını çizdi. Aşılama seferberliğinde önceliğin sağlık çalışanları ve risk altındaki gönüllülerde olduğunu yineleyen Prayut, "Aşıların tedarikine dair kararlar, sağlık müdürlükleri ve Covid-19 idare merkezlerine göre verilecek" hatırlatmasında bulundu.

Sosyal medyadan yayılan iddia

Tayland'da geçen pazar başlayan aşılama programının ardından Facebook'taki "Infectious Ngai Nid Diew" adlı bir sayfa aşılamada ayrıcalık iddiasını gündeme taşımış, Chiang Mai eyaletindeki bir hastanede ayrıcalıklı bir gruba aşıların öncelikli olarak uygulandığı dile getirilmişti. Tayland kamuoyunda yankı bulan iddia, söz konusu sayfadan salı günü kaldırılmıştı. Bahse konu ayrıcalıklı grubun kimlerden oluştuğuna dair herhangi bir detay ise paylaşılmamıştı.

Tayland'da korona virüs salgınında toplam vaka sayısı 26 bin 103'e, toplam can kaybı sayısı ise 84'e yükseldi.