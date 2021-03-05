Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz Bilgen

Akşam saatlerinde ilk vurulan nokta Cerablus'a bağlı Humran'da petrol tankerlerinin bulunduğu alan oldu. Gazetemize bilgi veren güvenlik kaynakları Humran'ı Akdeniz'den atılan balistik füzelerin vurduğu bilgisini aktardı.

İkinci saldırının yaşandığı El Bab kuzeyi Tarhin bölgesi ise Esad kontrolündeki Şeale ve Kuveyris askeri üslerinden ateşlenen füzelerle vuruldu.

El Bab-Tarhin aksına atılan 3 füzenin Toschka tipi Rus füzeleri olduğu bildirildi.

Düzenlenen füze saldırıları nedeniyle ortaya çıkan olağanüstü patlama ve yükselen alev topu korkunç görüntü oluşturdu.

Bölgeye onlarca itfaiye aracı sevk edilirken 40'tan fazla aracın yandığı ve söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Gazetemize bilgi veren yerel kaynaklar Tarhin bölgesinde hedef alınan yerin petrol rafinerisi olduğunu ve olay mahallinde yanarak can verenlerin olduğunu anlattı.

İlk belirlemelere göre en az 5 ölü bulunuyor.

Yaralılar Gandura, Çobanbey, Cerablus ve El Bab hastanelerine sevk ediliyor.

Şu ana kadar hastaneye 22 yaralı getirildi.