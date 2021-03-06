Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Oscar ödüllü aktör Nicolas Cage (56), Las Vegas’da yapılan sessiz bir düğünle 26 yaşındaki sevgilisi Riko Shibata ile hayatını birleştirdi. Bu, Cage’in beşinci evliliği. Wynn Casino and Hotel’deki düğünün 16 Şubat’ta yapıldığı ama o zaman basına duyurulmadığı açıklandı. Cage, beşinci evliliğini ortaya çıkaran internet sitesi Daily Mail’e “Doğru. Evlendik ve çok mutluyuz” dedi. Düğüne Cage’in üçüncü karısı Alice Kim ve oğlu Kal da katılmış. Japon gelin, düğüne ülkesinde yaptırılan siyah bir kimono ile katıldı. Çiftin bir sene önce Japonya’da tanıştığı kaydedildi. Nevada evlilik kayıtları Riko’nun kocasının soyadını aldığını ve Riko Cage olarak belgelerde yer aldığını gösteriyor. Riko, kocasından 30, onun ilk oğlu Weston Cage’den de 4 yaş küçük. Cage’in Erika Koike ile olan dördüncü evliliği sadece 4 gün sürmüş ve çift, 23 Mart 2019’da boşanmıştı.