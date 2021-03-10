Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Afrika’da Amakhala doğal hayat koruma bölgesinde yöneticilik yapan Paul Andrew Schofield (34), yüzme havuzunun kenarında güneşlenirken aniden havuza dev bir fil geldi. Önce havuzda susuzluğunu gideren fil, daha sonra suyla serinledi ve hortumuyla oyunlar oynadı. Bir süre baba filin peşinden yavrularla beraber sürünün diğer üyeleri geldi. Özellikle yavru fillerin suyla oynamaları keyifli görüntüler oluşturdu. Hiç endişeye kapılmayan ve bu iç ısıtan anları filme alan Schofield, havuz suyundaki klorun fillere zarar vermeyeceğini söyledi.