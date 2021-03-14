Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitcoin’un enerji sarfiyatı, 2 Mart’ta 130,90 terawatt saate ulaşarak en yüksek seviyesine ulaştı. Bunun üzerine Microsoft kurucusu Bill Gates de bir hafta sonra New York Times gazetesine verdiği beyanatta, elektrik üretiminde büyük oranda fosil yakıt kullanıldığını ifade ederek bu durumun iklim değişikliğine olan olumsuz katkılarını gündeme getirdi. Değerleri arttıkça kripto paralar daha fazla üretiliyor, böylece harcanan elektrik miktarı da artıyor. Araştırmalar, kripto para birimini çıkarmak ve işlemek için üretilen elektrikten kaynaklanan yıllık karbon emisyonlarının, Yeni Zelanda ve Arjantin gibi çoğu ülke tarafından salınan miktara eşit olduğunu gösteriyor. Bitcoin madenciliğindeki elektrik tüketimi, çalışmaları için muazzam miktarda enerji sarfeden Netflix, Apple, Facebook, Microsoft ve Google gibi teknoloji devlerinin toplam tüketiminden daha fazla.

SANAL PARA SANAL DEĞER

Bitcoin madenciliği için muazzam vakit, emek ve enerji harcanmasının yanı sıra para biriminin değeri konusunda da soru işaretleri var. Dünyanın en zenginlerinden Amerikalı iş adamı ve yatırımcı Warren Buffet, Bitcoin ve benzeri kripto paraları “fare kapanı” olarak nitelendiriyor. Buffet, “Kripto para birimlerinin temelde hiçbir değeri yoktur ve hiçbir şey üretmezler. Hiçbir şey yapamazlar, ümit ettiğiniz tek şey, birinin gelip size onun için daha fazla para ödemesidir. Tabii bu durumda da problem o kişiye geçer. Kripto paralar değer açısından sıfırdır” dedi.