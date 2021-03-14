Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı, Kosova'nın Kudüs Büyükelçiliğinin açıldığını ve faaliyete başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, törensiz gerçekleştirilen açılışa, Kosova yetkililerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartları nedeniyle katılamadığı bildirildi.

Büyükelçiliğin açılmasıyla Kosova ve İsrail arasındaki ilişkilerin ilerlemesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, Kosova devletinin uluslararası arenadaki konumunun güçlendirileceği vurgulandı.

Açıklamada, elçilik tabelasının ve Kosova bayrağının İsrail'deki Kosova Büyükelçiliğine yerleştirilmesiyle, Kosova hükümetinin Kudüs'te diplomatik misyon kurma taahhüdünü yerine getirdiği kaydedildi.

Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişkilerini başlatma süreci

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Eylül 2020'de Beyaz Saray'da bir araya gelen Sırbistan ve Kosovalı liderler, ekonomi alanında normalleşme konusunda anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma ile Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişkilerini başlatması ve büyükelçiliğini Kudüs'te açması, İsrail'in Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıması, Sırbistan'ın da İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararlaştırılmıştı.

Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin resmen başlatılmasına yönelik anlaşma 1 Şubat'ta imzalanırken; aynı gün İsrailli yetkililer, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmak için yaptığı başvuruyu onayladığını açıklamıştı.