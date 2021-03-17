Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Sibirya’da bir otele ait hayvanat bahçesinden kaçan ayı, Nizhnevartovsk şehrinde terör estirdi. Şehir sakinlerinden birine saldıran ayı uzun süre onu kovaladı. Bu sırada yoldan geçen otobüsün çarpmasıyla yaralanan ayı bir süre sonra kalkarak etraftaki insanları kovalamaya devam etti. Bir saat süren kovalama sonrasında askeri polis, ayıyı yakalamayı başardı. Otel sahibi ayının geri verilmesini istemedi ve hayvanın vurularak öldürülmesine izin verdi. Polis, ayının akıbeti konusunda ne karar vereceğini düşünüyor. Ayının öldürülmemesini istemeyen bölge halkı ise hayvanın ya doğaya bırakılmasını ya da bir hayvanat bahçesine verilmesini istiyor.