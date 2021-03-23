Alman “Funke” medya grubuna konuşan von der Leyen, “Üye devletlerden aşıları kendilerinin alması için çok fazla baskı var. Sanırım aşıyı doğrudan diğer ülkelerle paylaşma mekanizması ancak AB’de daha iyi bir üretim durumuna sahip olduğumuzda başlayacak” ifadelerini kullandı. AB, şu ana kadar 2,6 milyar aşı dozu sipariş etti, ancak mart ortası itibarıyla üye 27 ülkenin tamamına 70 milyon doz aşı teslim edildi.
Avrupa yoksula aşı vermiyor
23.03.2021 - 07:20 | Son Güncelleme: 23.03.2021 - 07:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'den yoksul ülkelere koronavirüs aşılarını gönderemeyeceklerini söyledi.
Etiketler : avrupa,avrupa aşı,covid aşısı,
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