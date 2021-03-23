Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman “Funke” medya grubuna konuşan von der Leyen, “Üye devletlerden aşıları kendilerinin alması için çok fazla baskı var. Sanırım aşıyı doğrudan diğer ülkelerle paylaşma mekanizması ancak AB’de daha iyi bir üretim durumuna sahip olduğumuzda başlayacak” ifadelerini kullandı. AB, şu ana kadar 2,6 milyar aşı dozu sipariş etti, ancak mart ortası itibarıyla üye 27 ülkenin tamamına 70 milyon doz aşı teslim edildi.