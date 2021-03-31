Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Myanmar basınında yer alan haberlerde, ordunun Karen eyaletinin Tayland sınırı yakınlarındaki Hpapun kentine 29 Mart'ta başlattığı hava saldırılarını bugün de sürdürdüğü belirtildi.

Saldırıların ardından en az 10 bin sivil Tayland'a sığınmak üzere evlerini terk ederken 6 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Hpapun'da çok sayıda yerleşim alanının yıkıldığı görüldü.

Askeri darbeye karşı çıkan KNU ve Kachin Özgürlük Ordusu (KIA), protestocu sivilleri cuntaya karşı koruyacaklarını açıklamıştı.

2018'de Myanmar ordusuyla ateşkes imzalayan Arakan Ordusu, Ta'ang Ulusal Özgürlük Ordusu (TNLA) ve Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA) da dünkü açıklamalarında, Myanmar ordusunun protestoculara yönelik şiddeti son bulmazsa ateşkesi bozacaklarını vurgulamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 521 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.