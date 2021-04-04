Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile telefonda görüştü. Bakanlık Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan açıklamaya göre iki bakan, ikili ilişkilerin ve bölgesel meselelerin yanı sıra ABD’nin Filistin’e yönelik insani yardımlarını ve İsrail ile bazı Arap ve Müslüman ülkeler arasındaki normalleşme süreçlerini ele aldı.

“Bakan, Biden yönetiminin, İsrailliler ile Filistinlilerin eşit derecede özgürlük, güvenlik, refah ve demokrasiye sahip olması gerektiği yönündeki inancının altını çizdi” ifadesi kullanılan açıklamada ABD’nin İsrail'in güvenliğine yönelik bağlılığını en güçlü şekilde yeniden dile getirdiği de kaydedildi.

ABD’de Joe Biden yönetimi, Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden aktive etmiş ve iki devletli çözüm için çaba göstereceğini açıklamıştı. Trump yönetimi, önceki yılki insan hakları raporunun İsrail bölümünde “işgal altındaki” ibaresini kaldırmış, yerine “İsrail, Batı Şeria ve Gazze” ifadesini getirmişti. Biden yönetiminin ilk insan hakları raporunda ise başlıktaki “İsrail, Batı Şeria ve Gazze” ifadesi aynen kullanılmış, ancak metinde Batı Şeria için “işgal altındaki” ibaresi yeniden eklenmişti. Price önceki günkü basın toplantısında “İsrail'in 1967 savaşından sonra Batı Şeria, Gazze ve Golan Tepelerini işgal ettiği tarihî bir gerçektir. İki devletli çözüm gerekiyor” demişti.