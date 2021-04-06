Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şiddet uygulayanlar ve uyuşturucu kaçakçılarının atıldığı HMP Hindley, ülkede en kötü hapishane olarak gösteriliyordu. Hapishanenin dış kesiminde açılan hayvanat bahçesinin tutuklular üzerinde sakinleştirici etki uyandırdığını belirten HM Cezaevleri Baş Müfettişi Charlie Taylor, parlak buluş sebebiyle hapishane yönetimini övdü.

Hayvanat bahçesinde fareler, hamsterlar, kobaylar ve tavşanlar bulunuyor. Araştırmalar, hayvanlarla oynamanın stresi azaltan oksitosin hormonunu artırdığını ve strese sebep olan kortizolü azalttığını gösteriyor. Hayvanat bahçesinde ayrıca tutukluların bitki yetiştirebileceği bölüm de var.