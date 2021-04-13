Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad rejiminin, İdlib’in güneydoğusundaki Serakib ilçesinde Şubat 2018’de kimyasal saldırı gerçekleştirdiği açıklandı. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) yayımladığı raporda, Esad rejimine bağlı hava kuvvetlerinin, 4 Şubat 2018’de Serakib’e düzenlediği hava saldırısında en az bir silindir bombası kullandığı belirtildi. Raporda 4 Şubat gecesi saat 21.22’de Suriye rejimine bağlı “Kaplan Güçleri”ne ait bir helikopterin Serakib’in doğusunda gerçekleştirdiği hava saldırısı sebebiyle 12 kişinin yaralandığı kaydedildi. Saldırıda kullanılan silindir bombasının sarin gazı yaydığı ve geniş bir alanı etkilediği aktarıldı. Raporun KSYÖ tarafından 2018 yılında kurulan Soruşturma ve Tanımlama Ekibi’nin Suriye’deki kimyasal saldırıları tespit eden ikinci raporu olduğu hatırlatıldı.