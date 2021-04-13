Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi
13.04.2021 - 16:05 | Son Güncelleme: 13.04.2021 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,Barış Pınarı Bölgesi,terörist,
782356 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/782356.aspx
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