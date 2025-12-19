ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı astronotların 2028 yılına kadar Ay’a yeniden gönderilmesini ve Ay yüzeyi ile yörüngesinde nükleer reaktörlerin konuşlandırılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı astronotların 2028 yılına kadar Ay’a yeniden gönderilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

AY’DA NÜKLEER REAKTÖR PLANI

Kararnameyle birlikte Ay yüzeyinde ve Ay yörüngesinde nükleer reaktörlerin konuşlandırılması hedefleniyor.

Açıklamada, 2030 yılına kadar fırlatılmaya hazır bir Ay yüzeyi nükleer reaktörünün geliştirilmesinin planlandığı ifade edildi.

UZAYDA ABD LİDERLİĞİ HEDEFİ

Beyaz Saray açıklamasında, söz konusu adımın ABD’nin uzaydaki liderliğini güçlendirmeyi, ulusal güvenlik ve ticari çıkarlarını pekiştirmeyi amaçladığı bilgisi paylaşıldı. Uzay güvenliğinin ulusal savunma ve ekonomik egemenlik açısından kritik önemde olduğu kaydedildi.

YENİ NESİL UZAY TEKNOLOJİLERİ DEVREDE

Kararnamede, yeni nesil uzay teknolojilerinin hassas tarım, hava tahmini, havacılık güvenliği ve küresel geniş bant internet erişimi gibi alanlarda kullanımının artırılması sağlanacak.

Açıklamada, ABD’nin uzaydaki çıkarlarına yönelik güvenlik tehditlerinin tespit edilmesi ve bertaraf edilmesine yönelik kabiliyetlerin artırılacağı bilgisi yer aldı. Uzay alanındaki faaliyetlerin doğrudan ulusal savunma politikalarıyla ilişkilendirildiği aktarıldı.

ÖZEL SEKTÖR İÇİN YENİ YOL HARİTASI

Kararnamenin, fırlatma altyapısının güçlendirilmesini ve 2030 yılına kadar Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yerini alacak ticari bir uzay yol haritasının oluşturulmasını hedeflediği belirtildi. Bu kapsamda özel sektör yatırımlarının ve inovasyonun teşvik edilmesi planlanıyor.

DAHA ÖNCE DE İMZA ATMIŞTI

Donald Trump, 14 Ağustos 2025’te uzay sektöründeki yükümlülükleri azaltmayı hedefleyen başka bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı. Bu kararnameyle fırlatma ve yeniden giriş lisanslarına ilişkin çevresel incelemelerin hızlandırılması ya da kaldırılması yönünde talimat verilmişti.

2030’A KADAR UZAYDA YENİ DÖNEM

ABD yönetimi, 2030 yılına kadar uzay faaliyetlerini ve fırlatma sıklığını artırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda eski ve kısıtlayıcı düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması planlanırken, ABD’nin uzaydaki üstünlüğünü kalıcı hale getirmesi amaçlanıyor.

