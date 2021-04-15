Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nehir, kışın tamamen donarken, ilkbaharda buzların erimeye başlamasıyla güzergâh büsbütün tehlikeli hale geliyor. Üst kısımdaki buzların erimesiyle bir anda sular içinde kalan bir Lada, başka araç tarafından çekilerek kurtarıldı. Geçen sene de bir otomobil, sürücüsü ve üç yolcusuyla nehre düşmüş ama donarak ölmeden kurtulabilmişti. Donmuş nehir, hava sıcaklığının eksi 64 dereceye kadar düştüğü bölge başkenti Yakutsk’la Olyokminsk arasında bulunuyor. Bölge sakinleri, nehrin üzerine bir köprü yapılması gerektiğini ama Kremlin tarafından finanse edilmedikçe bunun mümkün olmadığını ifade ediyor. Sibirya’da buzdan oluşan yollar genelde kasım ve nisan ayları arasında açık. Bölge halkı yazın ulaşım için botları kullanıyor.