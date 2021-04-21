Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Musk, aracın fotoğrafını paylaşarak Twitter’da “Ben de oradaydım. İnşa edileceği tesisi Cybertruck'ı sürerek gezdim" ifadelerini kullandı. Musk’ın bu paylaşımı, sürücüsüz Tesla aracın cumartesi günü kontrolden çıkarak ağaca çarpması ve araçtaki iki kişinin yanarak feci şekilde can vermesi sonrasında geldi. Olay, şirketin sürücüsüz araçlarına dair derin şüphelere yol açtı, Tesla hisselerinde de yüzde 3,4’lük düşüş meydana geldi. Araçların güvenliği konusunda ABD’de iki ayrı federal soruşturma başlatıldı. Cybertruck henüz üretimde değil. Üretimin en erken yıl sonunda başlaması bekleniyor. Şirketin ilk pick up modeli olan ve fütüristik görünümüyle dikkat çeken Cybertruck’ın suda da gidebileceği ifade ediliyor.