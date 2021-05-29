Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce hiçbir yerde yayımlanmasına izin verilmeyen 22 sayfalık rapor, Quarterly Review of Biophysics Discovery isimli dergide yayımlanacak.

VİRÜSÜN TÜREDİĞİ BİR ATASI YOK

Bilim adamları, DailyMail.com tarafından elde edilen raporlarında, Covid-19 virüsünün, kendisinden türediği bir atasının olmadığını, onda hiçbir virüste bulunmayan izler bulduklarını, bunun ancak laboratuvarda üzerinde oynanarak üretilebileceğini ifade ettiler.

ABD PROJEYİ YASAKLADI

Araştırmada, virüsün Çin’in Vuhan şehrindeki viroloji laboratuvarında bilim adamları “Gain of Function” isimli proje üzerinde çalışırken ortaya çıktığına dair deliller olduğu savunuluyor. Doğal virüslerin, insanlar üzerindeki etkilerini araştırmak için daha bulaşıcı hale getirilmesi projesine ABD de destek veriyordu. ABD daha sonra projeyi yasakladı.

VERİLERİ KASTEN GİZLEYEREK YOK ETTİLER

Dalgleish, Daily Mail’e verdiği beyanatta, “Virüsün tersine mühendislikle yeniden üretildiğini düşünüyoruz. Virüsü değiştirerek yıllar önce ortaya çıkmış gibi gösterdiler” ifadesini kullandı. Araştırmaya göre Vuhan’daki laboratuvarda veriler kasıtlı olarak gizlendi, karıştırıldı ve yok edildi. Şimdiye kadar hep koronavirüsün yarasa veya pangolin gibi hayvanlardan insanlara geçtiği iddia ediliyordu. Bu iddialar son zamanlarda büyük ölçüde sorgulanmaya başladı.

BİDEN RAPOR İSTEDİ

ABD Başkanı Joe Biden da laboratuvardan sızma iddialarının doğru olup olmadığının tespiti için istihbarat kurumlarını araştırma yapmaya çağırdı ve 90 gün içinde kendisine bir rapor sunmalarını istedi.

ABD, "Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan sızmış olamayacağını" belirten DSÖ raporunu detaylı inceleyecek Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Vuhan'daki bir laboratuvardan sızma ihtimalinin olmadığını" beyan eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanının raporunu yakından inceleyeceklerini ancak kendi bağımsız verilerini toplayıp sonuca varmak istediklerini açıkladı.

Kovid-19’un kökenini araştıran DSÖ heyeti: "Salgının Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt yok" Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, virüsün Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadığını bildirdi.