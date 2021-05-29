Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 247 bin 330 testte 3 bin 351 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 213 bin 55'e ulaştı.

Hasta sayısı geriledi

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 241 bin 966’ya, yoğun bakımdakilerin sayısı da 1095’e geriledi.

Ölenlerin sayısı arttı

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 83 artarak 126 bin 2 oldu.

İyileşenlerin sayısı arttı

İyileşenlerin sayısı da 7 bin 569 artışla 3 milyon 845 bin 87'ye ulaştı.

Aşılama durumu

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 33 milyon 770 bin 194 oldu. Aşılananların 11 milyon 596 bin 495'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 459 bin 45’e yükseldi Dünyada ABD'nin ardından koronavirüsten sebebiyle en çok ölüm görülen ülke olan Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 371 kişi hayatını kaybetti.

Japonya, Hindistan'a 14,8 milyon dolarlık koronavirüs yardımı yapacak Japonya, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ve sağlık sistemi neredeyse çökme noktasıana gelen Hindistan'a destek amacıyla 14,8 milyon dolarlık acil yardım gönderecek.