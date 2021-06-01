Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, vaka sayılarının düşmesinden ve hastanelerin yoğun bakım servislerindeki durumun rahatlamasından dolayı risk seviyesinin düşürüldüğünü söyledi.

Hala pandeminin ortasındayız

Kovid-19 salgınında ülkedeki durumun iyileştiğini ifade eden Spahn, "Ancak biz hala pandeminin ortasındayız." uyarısında bulundu.

İnsanlar dikkatlı olmadığında durum hızla değişebilir

Spahn, risk seviyesinin düşürülmesine ilişkin değerlendirmenin, salgında zor geçen ikinci ve üçüncü dalganın kırılmasına ilişkin bir işaret olduğunu belirterek, ancak insanlar dikkatli olmadığında durumun çok hızlı değişebileceğini ve kötüleşebileceğini kaydetti.

Dünyada 1.9 milyar dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne kadar 1,7 milyar dozdan fazla aşı yapıldığı bildirildi. Türkiye, dünya genelinde 28 milyon 172 bin 197 doz ile 10. sırada yer alıyor.

Virüste son durum

Almanya’da son 24 saatte 1785 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 3 milyon 682 bin 911’e çıktı.

Son 24 saatte 153 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 88 bin 595'e yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 35,2 olarak tespit edildi. 25 Mayıs'ta 58,4 olan bu sayı, dün 35,1 olarak açıklanmıştı.

11 Mayıs'ta 6 bin 125 olan yeni vaka sayısı da, 18 Mayıs'ta 4 bin 209'a, 25 Mayıs'ta da 1911'e gerilemişti

Aşıda son durum

Almanya’da devam eden aşı kampanyasında 36 milyon 4 bin 55 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 15 milyon 9 bin 970 kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylelikle ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana 51 milyon 14 bin 25 doz aşı uygulandı

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