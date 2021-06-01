Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya Başbakanlık Ofisi Şefi ve Hükümet Aşılama Programı Sorumlusu Michal Dworczyk, Avrupa İlaç Ajansı ile Tıp Konseyimizin önerileri doğrultusunda hükümet 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren 12-15 yaş arası çocuklara koronavirüs aşısı yapılmasını kararlaştırdığını açıkladı. Böylelikle 2 buçuk milyon öğrencinin aşılanacak

Eylül ayından itibaren okullarda aşı kampanyası başlayacak

Çocukların şimdilik aşı merkezlerinde aşılanacağını ifade eden Dworczyk, önümüzdeki Eylül ayından itibaren de okullarda aşı kampanyasına başlayacaklarını duyurdu.

Ne olmuştu?

EMA geçtiğimiz Cuma günü Pfizer-BioNTech firması tarafından üretilen Comirnaty koronavirüs aşısının 12-15 yaş grubu çocuklara uygulanmasına onay vermişti. Bugüne kadar 20 milyon 85 bin kişinin aşılandığı 38 milyona yakın nüfuslu Polonya'da 17 Mayıs tarihi itibarıyla da 16 ve 17 yaş grubu için aşılama takvimi açılmıştı.

Vakalarda son durum

Öte yandan Polonya Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü verilerine göre, ülkede son 24 saat içerisinde 588 yeni vaka tespit edildi, 111 kişi de hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana ise ülkede 2 milyon 872 bin 868 korona virüs vakasına rastlanılırken, yaşamını yitirenlerin sayısı 73 bin 856 kişiye ulaştı.

DSÖ, koronavirüs varyantlarını Yunan harfleriyle belirtecek Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs varyantlarının isimlerini, ülkeleri damgalamamak adına keşfediliş sırasına göre Yunan harfleriyle belirteceğini açıkladı.

Dünyada 1.9 milyar dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne kadar 1,7 milyar dozdan fazla aşı yapıldığı bildirildi. Türkiye, dünya genelinde 28 milyon 172 bin 197 doz ile 10. sırada yer alıyor.