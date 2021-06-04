Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Menbiç'te, terör örgütü YPG/PKK’nın, baskılara ve "zorunlu askerlik" adı altında çocukların örgüte kaçırılmasına karşı sokağa çıkarak protestoda eylemi yapanlara ateş açması sonucunda çok sayıda kişiyi öldürmesi ve yaralamasını Alman hükümetinin nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruları cevapladı.

Adebahr, bu konuda basında çıkan haberleri bildiklerini ancak protestolar hakkında kendilerinin somut bulgulara sahip olmadıklarını savundu.

Orada bir şekilde taraf olanlara gerilimi azaltma çağrısında bulunan Adebahr, "Bu olaylar, tarafların katılımıyla araştırılmalı ve elbette sorumlular hesaba çekilmelidir. Sanırım böyle bir araştırma da düşünülüyor." dedi.

Terör örgütü PKK Menbiç'te geri adım attı! Halk isteklerini kabul ettirdi Terör örgütü PKK'nın 250 genci zorla örgüte katma girişimi sonra başlayan olaylar Menbiç'te büyük bir protestoya dönüştü. PKK'nın geri adım atması ve halkın isteklerini kabul etmesinin ardından protestolar durdu.

MENBİÇ'TE NELER OLDU?

Terör örgütü PKK'nın 250 genci zorla örgüte katma girişimi sonra başlayan olaylar Menbiç'te büyük bir protestoya dönüştü. PKK'nın geri adım atması ve halkın isteklerini kabul etmesinin ardından protestolar durdu.

İlçe merkezindeki Cezire Yolu Ofisler Caddesi ile kırsal kesimdeki Üm Satıh köyünde sabah saatlerinde toplanan göstericiler, ana yolları kapatarak örgüte ait bazı araçları ateşe verdi.

Aşiretlerin yaptığı açıklamada, ilçedeki "zorunlu askerlik" kampanyasının durdurulması ve konunun görüşülmesi, alıkonulanların serbest bırakılması ve suça karışanların yargılanması konularında uzlaşmaya varıldığı bildirildi.

Uzlaşma, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde Menbiç Askeri Meclisi'nin sosyal medya hesabından da aynı şekilde duyuruldu.

ÖZERKLİK HAZIRLIĞI YAPIYORLAR

Gazetemize yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Menbiçli araştırmacı Hasan en-Nefi ise PKK’nın beş yıldır işgalci olduğu bölgede özerklik için seçim hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi. Hasan en-Nefi şu ifadeleri kullandı: ’PKK, işgal sebebiyle ekonomik açıdan zor günler yaşayan Menbiç halkına gözdağı vermeye çalışıyor. ABD’nin ‘çekilecekler’ taahhüdüne rağmen örgüt Fırat’ın batısındaki bölgeyi yutmaya ve tamamen terör haritasına katmaya çalışıyor. Rejimin korsan seçiminin ardından bu süreç hızlandı. Halkı her yönden çaresiz bırakmaya ve bu yeni tanzime teslim olmaya zorluyorlar.

AHLAKİ VE DİNÎ DEĞERLERE SALDIRIYORLAR

Son ayaklanma 5 yıllık baskı ve zulmün bir patlaması olarak görülmeli. PKK, önce tüm ekonomik gücü tekeline aldı. Bölge de Kürt nüfusun neredeyse sıfır olmasına rağmen okullarda Kürtçeyi resmî dil hâline getirdiler. Müfredatı değiştirdiler, Öcalan’ı kahraman olarak gösterip onun fikirlerini anlatıyorlar. İnsanları bölgeden çıkarıp yüzlerce kendilerine yakın kişiyi getirdiler. Sonra da Menbiçlilerin ahlak ve dinî değerlerini tahrip etmeye başladı. Kurdukları kültür merkezlerinde ortaokul ve liseli çocuklara İslam düşmanlığı aşılıyorlar. Namus ve ahlak kavramları ile alay ederek varolan bütün değerler aşağılanıyor. PKK’nın bir diğer silahı da uyuşturucu. Şu an Menbiç’te her türden uyuşturucu sokaklarda satılıyor ve çok ucuza elde etmek mümkün. Bunu da bir tahrip ve yozlaştırma aracı olarak kullanıyorlar.

EKMEK YAPIMINA YASAK

Menbiç Heyeti Başkanı Münzir es-Sellel ise ayaklanan sivillerin PKK tarafından cezalandırılmaya çalışıldığını anlattı. Sellel, 31 Mayıs günü Yaslı, Kersen ve Sultaniyye’de PKK noktalarının imha edildiğini militanların bölgeden kovulduğunu söyledi. Teröristlerin bu isyana karşı tüm bölgede fırınların çalışmasını engelleyerek ekmek yapımını durdurduğunu aktaran Münzir es-Sellel isyan dalgasının büyüdüğünü ve farklı boyut kazanabileceğini ifade etti.

AB, Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvensiz ortamdan endişeli Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerinden Stano, Menbiç'te PKK'nın kendilerini protesto eden halkın üzerine ateş açan ve 8 sivili katletmesi ile ilgili olarak, "Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvensiz ortamdan endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

Rusya: Suriye'de tarafların anlaşması durumunda erken seçim yapılabilir Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Suriye'de tarafların anayasa konusunda anlaşması durumunda erken seçim yapılabileceğini söyledi.