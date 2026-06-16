"Kırgın Çiçekler", "Yasak Elma" ve son olarak "Halef: Köklerin Çağrısı" dizilerindeki performansıyla tanınan oyuncu Biran Damla Yılmaz, bu kez hakkında ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi. Yılmaz hakkında Almanya'da estetik işlemlerden kaynaklandığı öne sürülen bir borç nedeniyle yakalama kararı bulunduğu öne sürüldü.

Türk televizyonlarının son dönemde dikkat çeken genç oyuncuları arasında yer alan Biran Damla Yılmaz, kariyeri boyunca rol aldığı projelerle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Oyunculuk kariyerinde özellikle "Kırgın Çiçekler" dizisindeki Eylül karakteriyle tanınan Yılmaz, daha sonra "Baraj", "Canevim", "Kopuk" ve "Yasak Elma" gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak NOW TV ekranlarında yayınlanan "Halef: Köklerin Çağrısı" dizisinde Yıldız Kordağlı karakterini üstlenen oyuncu, bu kez mesleki çalışmalarıyla değil, gündeme gelen iddialarla konuşuluyor.

144 BİN EURO'LUK BORÇ İDDİASI

İddia, gazeteci Mehmet Üstündağ tarafından bir televizyon programında dile getirildi. Programda yapılan açıklamalara göre, Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da yakalama kararı bulunduğu öne sürüldü.

Söz konusu iddiaların, oyuncunun bir dönem birlikte olduğu eski sevgilisi Abdurrahman Aydın ile Almanya'da yaşadığı döneme dayandığı belirtildi. İddiaya göre Yılmaz'ın Almanya'da bulunduğu süreçte yaptırdığı öne sürülen estetik işlemler nedeniyle yaklaşık 144 bin Euro tutarında bir borç oluştu.

Programda, söz konusu borca ilişkin olduğu ileri sürülen bazı belge ve faturaların da gösterildiği ifade edildi. İddialara göre, ödeme yapılmaması nedeniyle konu hukuki sürece taşındı.

Biran Damla Yılmaz hakkında yakalama kararı! 144 bin Euro detayı çarpıcı

ALMAN MAKAMLARI YARGIYA TAŞIDI

Yayında aktarılan bilgilere göre, çiftin ayrılmasının ardından Alman makamlarının borcun tahsili için işlem başlattığı öne sürüldü. İddialar kapsamında, Abdurrahman Aydın'ın Almanya'daki adresine polis ekiplerinin gittiği ve dosyanın yasal sürece taşındığı belirtildi.

GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMAYA ÇEVRİLDİ

Programda ayrıca, yaşanan gelişmeler sonucunda Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da arama veya yakalama kararı çıkarıldığı iddia edildi.

Öte yandan, iddialarla ilgili olarak Biran Damla Yılmaz cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası