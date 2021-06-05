Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika'da koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Virüs ile mücadele kapsamında Pfizer BioNTech aşısı 16-17 yaşındakilere uygulanacak.

HASTANE RAKAMLARINA ETKİSİ OLMAYACAK

Flaman Bölgesi hükümetinin Refah, Halk Sağlığı ve Aile Bakanı Wouter Beke, yaptığı açıklamada, "Bu hedef grubun aşılanmasının, hastane rakamları üzerinde doğrudan bir etkisi olmayacaktır. Ancak (gençler) mecburi temasları aracılığıyla virüsün kendi grupları içinde ve diğer yaş grupları arasında yayılmasına yol açmaya devam ediyorlar." dedi.

TEDBİRLER GEVŞETİLDİ

Belçika hükümeti, dün Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin bazılarını gevşetme kararı almıştı. Buna göre restoran, kafe ve bar gibi işletmeler 05.00'ten 23.30'a kadar açık olabilecek. İç mekanlarını 9 Haziran'dan itibaren açmalarına izin verilen işletmeler, her masaya en fazla 4 müşteri kabul edebilecek, masalar arasında en az 1,5 metre bulunacak.

Salgın durumunun olumlu seyrettiği yeşil ve turuncu bölgelerden ülkeye dönen kişiler, karantinaya girmek zorunda olmayacak.

Çin'den Sinovac kararı:3-17 yaş da aşı olacak Dünya genelinde çocukların aşılanmasına dair çekimser bir tutum benimsense de Amerika'dan sonra Çin'de kendi üretimi olan Sinovac aşısının 3-17 yaş aralığında kullanımını onayladı.

"KIRMIZI BÖLGE"YE SEYAHAT İÇİN SERTİFİKA

Belçika'da yaşayanlar, 1 Temmuz'dan itibaren Avrupa Birliği içinde salgın durumunun olumsuz seyrettiği ve "kırmızı bölge" olarak adlandırılan ülkelere seyahatlerini, AB'nin Dijital Kovid Sertifikası ile yapabilecek. Kırmızı bölgelerden dönüşte, iki doz aşı olanların karantina mecburiyeti bulunmayacak.

Korkunç iddia: Koronavirüs biyolojik silah Covid-19’un laboratuvardan sızdığını ilk ortaya atan Çinli Virolog Dr. Li-Meng Yan, bu durumdan Anthony Fauci’nin haberdar olduğunu fakat gizlemeye çalıştığını söyledi.

Laboratuvardan sızma teorisini ilk ortaya atan Çinli virolog: Koronavirüs biyolojik silah Koronavirüsün laboratuvardan sızdığı teorisini ilk ortaya atan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, virüsün biyolojik bir silah olduğunu be ABD'li Dr. Fauci'nin bunu bildiğini iddia etti.