Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgının başından bu yana çocuklar üzerindeki etkisi dikkat çekiyordu, farklı alanlarda bir sürü araştırmalar yapılmıştı. Büyük çoğunluk taşıyıcı olduğu yönünde düşüncelerini ortaya koymuştu. Öte yandan Koronavirüsle mücadele kapsamında dünya çapında aşılama ise ilk olarak yaşlılar üzerinde başlamıştı. Bir kaç ülke de çocuklar da aşılanmaya başladı, bunlardan biri de İsrail oldu. İsrail’de bugün 12-15 yaş arasındaki çocuklara korona virüs aşısı yapıldı. İsrail’de 20 Aralık 2020 tarihinde başlayan korona virüse karşı aşılama kampanyasında, sağlık personeli, 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalara öncelik verilirken bugünden itibaren çocuklara da aşı yapılacak.



Ülkenin yüzde 58'i aşılandı

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, şuana kadar ülkede 5.46 milyon kişi aşı olurken, ülkenin nüfusunun yüzde 58.5’i aşılanmış oldu. Ülkede toplam korona virüs vaka sayısı 839 bin 566’ya , korona virüsten kaynaklanan can kaybı sayısı ise 6 bin 418’e ulaştı.



Dünyada çocuklara aşı yapan ülke sayısı artıyor

İsrail’in yanı sıra farklı ülkelerde çocukların aşılanmasına ilişkin planlar açıklandı. Macaristan, Mayıs ayı ortasında 16 ila 18 yaşındakileri aşılamaya başlarken, Polonya, 12-15 yaş arasındaki çocukları korona virüse karşı aşılamaya 7 Haziran'da başlayacağını duyurdu. Fransa’da ise 12 ila 18 yaş arasındaki çocukların 15 Haziran'dan itibaren aşılamaya başlayacağını duyurmuştu.



İngiltere’de, Pfizer-BioNTech aşısı 12-15 yaş arasındaki çocuklara kullanımı onaylanırken çocukların aşılama tarihinin belirtmesi bekleniyor.