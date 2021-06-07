Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 84 bin 567 korona virüs testi yapıldığı ve bin 273 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylelikle günlük vaka sayıları iki binin altındaki seyrini sürdürdü

SON 24 SAATTE 5 BİN 24 KİŞİ İYİLEŞTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 65 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 588’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 5 bin 24 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 188 bin 423 olduğunu belirtti.

İtalya'da vaka sayıları umut veriyor İtalya’da yüksek koronavirüs vakalarının ardından salgında umut verici tablo ortaya çıktı

Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 15 kişi azalarak 759’a geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 38 milyon 391 bin 998 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 13 milyon 98 bin 261 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

7 haziran koronavirüs vaka sayısı açıklandı Türkiye'de son 24 saatte 5.647 koronavirüs vakası tespit edildi. 91 kişi hayatını kaybetti