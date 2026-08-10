AUZEF üç ders sınavı başvuruları, mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan duyuruyla başvuru koşulları ve takvim paylaşılırken, sınava katılmak isteyen öğrenciler AUZEF üç ders sınavı tarihi ve başvuru ekranını araştırıyor.

İstanbul Üniversitesi AUZEF mezuniyete üç ders sınavı için başvuru süreci 10 Ağustos itibarıyla başladı. Mezuniyet için gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin katılabileceği sınav öncesinde başvurular AKSİS üzerinden alınacak.

AUZEF ÜÇ DERS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

AUZEF Mezuniyete Üç Ders Sınavı başvuruları 10 Ağustos 2026 saat 11.00'de başladı. Öğrenciler başvurularını 17 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecek. Başvuru işlemleri AKSİS'e giriş yapıldıktan sonra ÖYS - Başvurularım - Mezuniyete Üç Ders Sınavı Başvuruları adımları takip edilerek tamamlanabilecek.

Sınava, mezuniyet aşamasına gelmiş ve en fazla 3 FF dersi bulunan öğrenciler başvurabilecek. FF dersi bulunmamasına rağmen AGNO'su 2.00'ın altında olan öğrenciler ise en fazla 3 DC/DD dersini seçebilecek. Ayrıca sınava başvurabilmek için öğrencinin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde dönemlerden en az birinde kayıt yenileyerek devamlı öğrenci statüsünde olması gerekiyor.

AUZEF üç ders sınavı başvuruları başladı: AUZEF 3 ders sınavı ne zaman?

AUZEF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF Mezuniyete Üç Ders Sınavı 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Başvurusu onaylanan öğrenciler, sınava ilişkin ders materyallerine AKSİS üzerinden ÖYS'ye giriş yaparak ulaşabilecek. AUZEF'in açıklamasına göre üç ders sınavına ilişkin materyallere AUZEF Mobil uygulamasından erişilemeyecek, öğrencilerin internet tarayıcısı üzerinden sisteme giriş yapması gerekecek.

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