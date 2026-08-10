Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

AUZEF üç ders sınavı başvuruları başladı: AUZEF 3 ders sınavı ne zaman?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
AUZEF üç ders sınavı başvuruları başladı: AUZEF 3 ders sınavı ne zaman?

AUZEF üç ders sınavı başvuruları, mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan duyuruyla başvuru koşulları ve takvim paylaşılırken, sınava katılmak isteyen öğrenciler AUZEF üç ders sınavı tarihi ve başvuru ekranını araştırıyor.

Kaydet
a- | +A

İstanbul Üniversitesi AUZEF mezuniyete üç ders sınavı için başvuru süreci 10 Ağustos itibarıyla başladı. Mezuniyet için gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin katılabileceği sınav öncesinde başvurular AKSİS üzerinden alınacak.

AUZEF ÜÇ DERS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

AUZEF Mezuniyete Üç Ders Sınavı başvuruları 10 Ağustos 2026 saat 11.00'de başladı. Öğrenciler başvurularını 17 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecek. Başvuru işlemleri AKSİS'e giriş yapıldıktan sonra ÖYS - Başvurularım - Mezuniyete Üç Ders Sınavı Başvuruları adımları takip edilerek tamamlanabilecek.

Sınava, mezuniyet aşamasına gelmiş ve en fazla 3 FF dersi bulunan öğrenciler başvurabilecek. FF dersi bulunmamasına rağmen AGNO'su 2.00'ın altında olan öğrenciler ise en fazla 3 DC/DD dersini seçebilecek. Ayrıca sınava başvurabilmek için öğrencinin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde dönemlerden en az birinde kayıt yenileyerek devamlı öğrenci statüsünde olması gerekiyor.

AUZEF üç ders sınavı başvuruları başladı: AUZEF 3 ders sınavı ne zaman?
Başlık ResmiAUZEF üç ders sınavı başvuruları başladı: AUZEF 3 ders sınavı ne zaman?

AUZEF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF Mezuniyete Üç Ders Sınavı 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Başvurusu onaylanan öğrenciler, sınava ilişkin ders materyallerine AKSİS üzerinden ÖYS'ye giriş yaparak ulaşabilecek. AUZEF'in açıklamasına göre üç ders sınavına ilişkin materyallere AUZEF Mobil uygulamasından erişilemeyecek, öğrencilerin internet tarayıcısı üzerinden sisteme giriş yapması gerekecek.

İLGİLİ HABERLER
ATA AÖF 2025-2026 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav sonuçları açıklandı
HABERLER
ATA AÖF 2025-2026 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav sonuçları açıklandı
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ünlü milyarder hedef tahtasında! 300 milyon dolarlık yatıyla mahsur kalan tekneye yardım etmedi
300 milyon dolarlık yatıyla mahsur kalan tekneye yardım etmedi
Kaydet
CHP’den YENİ Parti’ye geçmişti! Bülent Tezcan’ın kızı ve damadının ofisinde arama! Çuval çuval evrak çıktı
YENİ Partili Bülent Tezcan’ın kızının ofisinden çuval çuval evrak çıktı
Kaydet
Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig ilk hafta fikstürü
Süper Lig ne zaman başlıyor?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.