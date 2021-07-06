Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Hindistan varyantı sebebiyle koronavirüs vakaları sürekli artıyor, günlük vaka sayısı 27 binlerde seyrediyor. 19 Temmuz’da normalleşmeye geçmeyi planlayan ülkede, tam açılmanın vakaları büsbütün artırmasından endişe ediliyor.

"BU KIŞ ZOR OLACAK"

Hükumetin Sağlık Başdanışmanı Prof. Dr. Chris Whitty de bu kış ülkede yaşanabileceklerle ilgili olarak olumsuz bir tablo çizdi. Whitty, "Bu kış kaçınılmaz bir şekilde zor geçecek. Milli Sağlık Hizmetleri (NHS) kurumu muhtemelen bir yandan artan Covid vakalarıyla, diğer taraftan da grip gibi solunum yolu rahatsızlıklarına yol açan diğer virüslerle uğraşacak. Gerçekçi olmamız lazım, bu kış NHS için çok zor olacak" dedi.

Salgının arttığı bir sırada koronavirüs tedbirlerinin kaldırılıp kaldırılmaması konusunda İngiltere hükumetinin bilimsel danışma grubu SAGE’de de görüş ayrılığı bulunduğunu belirten Profesör Whitty, açılmanın ertelenmesinin kışın üçüncü dalgaya yol açabileceğini ve salgında çok daha zirve noktalara ulaşılabileceği tahmininde bulundu.

İngiltere’de sağlıkta büyük fırsat eşitsizliği: Fakirler daha çok ölüyor İngiltere’de salgının sağlık sistemi üzerindeki etkilerine dair yapılan araştırma, ülkede fırsat eşitsizliğine dair vahim durumu ortaya çıkardı. Ülkenin en fakir bölgelerinde çalışma çağındaki yetişkinlerde Covid-19’dan ölüm riski, zengin bölgelerdekine göre yaklaşık 4 (3,7) kat fazla çıktı.