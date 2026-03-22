"Lale Günü" (Tulip Day) Baharın müjdecisi sayılan lalenin ilk etkinliklerinden biri ABD'nin California eyaletinde yapıldı.

San Francisco kentinde bulunan Union Square'de, düzenlenen "Lale Günü" (Tulip Day) kapsamında kurulan ve 80 bin lalenin yer aldığı alanda vatandaşlar ücretsiz lale topladı.

Eyalette laleler yalnızca bu tür etkinliklerle sınırlı kalmıyor.

California, hem ticari hem de turistik amaçlı kesme çiçek üretiminde ABD'nin önde gelen merkezleri arasında yer alıyor. Özellikle serin kıyı bölgeleri, lale yetiştiriciliği için elverişli iklim koşulları sunuyor.

Eyaletin kuzeyinde bulunan Humboldt County ve Arcata çevresi, büyük ölçekli üretim alanlarıyla öne çıkıyor.

Bölgede faaliyet gösteren Sun Valley Floral Farms, ABD'nin en büyük lale üreticileri arasında gösteriliyor.

California genelinde bahar aylarında ziyarete açılan lale tarlaları yoğun ilgi görüyor. Dutch Hollow Farms, Underwood Family Farms ve Descanso Gardens gibi merkezler ziyaretçilere "kendi lalenizi seçin" etkinliği de sunuyor.

Uzmanlar, lalelerin yetişebilmesi için gerekli olan soğuklama sürecinin (vernalizasyon) özellikle eyaletin güney ve iç kesimlerinde yapay yöntemlerle sağlandığını, kıyı bölgelerinde ise doğal iklim şartlarının bu süreci desteklediğini belirtiyor.

California'da lale denildiğinde akla gelen bir diğer bitki ise eyaletin resmi çiçeği olan "California Poppy". Türkiye'de bu lale "Acem lalesi" olarak adlandırılsa da bu bitki, gerçek lalelerden farklı bir türe ait.

1903 yılından bu yana eyaletin simgesi olan çiçek için her yıl 6 Nisan'da "California Poppy Günü" kutlanıyor.

