Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından binlerce kişi, birçok ülke tarafından tahliye operasyonlarının sürdürüldüğü başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na akın etmeye devam ediyor. Ülkeden kaçma umuduyla havalimanının etrafında toplanan Afganların umut dolu bekleyişi bugün de sürerken, zaman zaman izdiham yaşanan havalimanı çevresinde silah sesleri duyulduğu ifade edildi.

KABİL HAVALİMANINA GİTMEYİN UYARISI

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı etrafında "potansiyel güvenlik tehdidi" bulunduğu ifade edildi. ABD vatandaşlarının havalimanı ve çevresinden uzak durmasının istendiği açıklamada, "Kabil Havalimanı çevresindeki potansiyel güvenlik tehditleri nedeniyle ABD vatandaşlarına ABD'li yetkililerden bireysel talimat almadığı sürece şu anda havaalanına seyahat etmekten ve havaalanı kapılarından kaçınmalarını tavsiye ediyoruz" denildi.

Geçtiğimiz salı günü Katar’ın başkenti Doha’dan Afganistan’ın Kandahar kentine gelen Taliban Siyasi Ofis Şefi Molla Abdulgani Birader’in hükümet kurma görüşmelerine katılmak üzere sabah saatlerine başkent Kabil’e geldiği belirtilmişti. İsmini vermeyen bir Taliban yetkilisi, "Birader, kapsayıcı bir hükümetin kurulması için liderler ve siyasilerle görüşecek" demişti.

Öte yandan Birader, 1994 yılında Afganistan’da Taliban’ı kuran 4 isimden biri olarak biliniyor.

Afganistan'dan tahliye edilen 160 yolcu yurda getirildi Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 104'ü daha gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı ile tahliye edildi.

Joe Biden: Afganistan ordusunun tamamen çökmesini beklemiyorduk Afganistan'da bulunan Türk vatandaşları için Türk Hava Kuvvetlerinin C-130 Herkül tipi görevlendirildi. Uçak, Kâbil'e gitti, Türkleri aldı.