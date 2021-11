Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’ndan (COP26) dönüşünün ardından Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) ülkede 5 ila 11 yaş arası çocuklara korona virüs (Covid-19) aşılarının uygulanması için onay vermesini değerlendirdi. CDC'nin kararını, "Bu salgından çıkış yolumuzu daha da hızlandırmak için ileriye doğru dev bir adım" olarak nitelendiren Biden, ebeveynlerin çocuklarını "bu korkunç virüsten" koruyabilecekleri için artık dinlenebileceklerini kaydetti. Bugünün ülkenin dört bir yanındaki ebeveynler için "rahatlama ve kutlama günü" olduğunu bildiren Biden, "Bu ülkenin her yerindeki ebeveynler için bu bir rahatlama ve kutlama günüdür. Neredeyse 18 ay boyunca, çocuğunuz her burnunu çektiğinde veya öksürmeye başladığında endişe duyduktan sonra, artık onları bu korkunç virüsten koruyabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

ABD'de çocuklar için Covid-19 aşıları yaklaşık 20 bin noktada ulaşılabilir olacak

CDC'den, ABD'de 5 ila 11 yaş arası çocukların Covid-19 aşısı olmasına onay gelmesinin ardından Biden, Covid-19 aşılarının "ülke çapında yaklaşık 20 bin noktada" ulaşılabilir olacağını bildirdi. Biden, "Bunlar noktalar arasında ebeveynlerin bildiği ve güvendiği yerler olan, yerel eczaneler, çocuk ve aile doktorları ile çocuk hastaneleri bulunuyor. Aşı merkezlerinin çoğu, ebeveynlerin çocuklarını işten ve okuldan sonra aşı yaptırmaya götürebilmeleri için geceleri ve hafta sonları zaman sunacak" dedi.

Ayrıca Biden, yönetiminin okullara aşı getirmek için valiler, belediye başkanları ve yerel okul müdürleriyle birlikte çalıştığını da belirterek, "Bugün itibariyle, ülke çapındaki okul bölgelerinde 6 binden fazla okul kliniği planlandı" ifadelerini kaydetti.

"Bu aşıları kolayca ulaşılabilir hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Yönetimin, Covid-19 aşılarını "yüzlerce toplum sağlığı merkezinde, kırsal sağlık kliniklerinde, binlerce eczanede ve okulda en çok etkilenen topluluklarda" kullanıma sunmayı planladığını bildiren Başkan Biden, "insanların bulunduğu bölgelere ulaşmak için" mobil sağlık birimleri göndereceklerinin atını çizdi. Biden, "Sonuç olarak, çocuklarımızı aşılamak için aylardır plan yapıyor ve hazırlanıyoruz. Programımız bu hafta hızlanacak ve her gün daha fazla aşı dozu sevk edilecek, böylece önümüzdeki haftaya kadar bu planı tam olarak çalışır hale getirilebiliriz. Bu aşıları kolayca ulaşılabilir hale getirmek ve aşı olmanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani 5 yaş ve üzeri çocukları olan anne babalar, lütfen çocuklarınıza aşılarını yaptırın. Çünkü olay şu. Bu ülkedeki vakaların dörtte birini çocuklar oluşturuyor ve nadiren de olsa çocuklar Covid-19'dan çok ağır hasta olabiliyor. Bazıları ise hastaneye kaldırılıyor" ifadelerini kullandı.

