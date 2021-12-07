Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Çin’in kuzeyindeki Harbin şehri, Covid-19 için pozitif test eden herkese temas takibine gerek kalmadan bağımsız olarak ortaya çıkmaları şartıyla 1.570 dolar ödüyor. Çin devlet medyası The Beijing News’e göre şehir hükûmetinin bu yeni planı, semptom gösterdiğinde aktif olarak Covid-19 testi yaptırmak için öne çıkanları ödüllendirecek. Yapılan açıklamada “Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, yorgunluk, koku veya tat kaybı veya kas ağrısı gibi semptomları gösteriyorsanız, kendi kendinize ilaç almayın. Maske takın ve en yakın kliniğe gidin ve bize nereye seyahat ettiğinizi ve kiminle temas kurduğunuzu söyleyin” uyarısı yapıldı. Duyuruda “Semptomları hissettikten sonra bağımsız olarak öne çıkar ve bir doktoru ziyaret ederseniz, Covid-19 için pozitif test edenler 10.000 Çin yuanı ile ödüllendirilecektir” denildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonuna göre 5 Aralık’ta 31 şehirde 61 vaka tespit edilerek ülkedeki aktif vaka sayısı 1.060’a ulaştı. Harbin şehrinde ise 5 Aralık’ta yedi yeni koronavirüs vakası bildirildiği öğrenildi.

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