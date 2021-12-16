Türkiye Gazetesi

Yılmaz BİLGEN

Suriyeli muhaliflerin çatı yapılanması Suriye Muhalif Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonunun (SMDK) üst düzey yöneticilerinden Dr. Muhammed Şeyh İbrahim, Esad rejiminin çatışmaların başladığı 2011'de Türkmenlere özerk bölge teklif ettiğini açıkladı. Esad rejiminin Türkmenlere yaptığı teklifi, olayın muhataplarından Muhammed Şeyh İbrahim, gazetemize anlattı. Rejimin o tarihlerde aralarında imam, öğretmen, doktorların yer aldığı birçok Türkmeni gözaltına aldığını söyleyen İbrahim "Bizim Esad karşıtı ayaklanmaya katılıp katılmayacağımıza dair fikrimizi öğrenmek istiyorlardı. Bir yandan gözümüzü korkutup yıldırmaya çalışırken diğer yandan da iş birliği teklifi yapıldı. Bana özerk bölge teklifi Beşar’ın kardeşi Mahir Esad’dan geldi" dedi.

"İHANETE KARŞILIK RÜŞVET"

O süreçte Suriye Türkmenleri olarak bu ahlaksız teklifi ihanet karşılığında rüşvet olarak değerlendirdiklerini belirten Dr. Muhammed Şeyh İbrahim "Baba ve oğul Esad, Suriye’yi bir Nusayri azınlık cuntası olarak yönetti. İstihbarat, zulüm ve işkence üzerine kurulu bu rejim Suriye’de 50 yıldır işgalci durumunda. Her konuda halkı aldatan yalancı bir yapı gerçeği var. Bize yaptıkları teklifi hiçbirimiz ciddiye almadık. Çünkü bizden istedikleri açık bir ihanetti. Hem ana vatanımız Türkiye’ye hem de 21 milyon Suriyeliye ihanet etmemizi talep ettiler. Tereddütsüz reddettik.

KÜRTLERİ TUZAĞA ÇEKTİLER

Suriye devrimini, ülkede yaşayan Kürtler, (PKK uzantısı PYD hariç) büyük oranda destekledi. Bize teklif yapanlar bunu olayın o boyutunu da söyledi. 'Özerk bölge (kanton) yapılanmasını Kürtler kabul etti siz de kabul edin ve kazançlı çıkın' diye ısrar ettiler. Ancak bu büyük bir tuzaktı. Allah’a şükür biz bu tuzağa düşmedik. Karşımızda yalancı ve zalim bir rejim vardı. Biz bu kirli iş birliğine razı olsak sonraki dönem dökülen kanların da ortağı olacaktık. Yaşananlar ne kadar haklı olduğumuzu bize gösterdi. Türkmenler olarak tarih ve vicdan nazarında en doğrusunu yaptığımızdan zerre kadar tereddüt etmiyoruz" dedi.

Dr. Muhammed Şeyh İbrahim

OLUMLU ADIMLAR ATILDI

İç savaş öncesi kurulan Türkiye-Suriye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini yürüten eski MHP Milletvekili Mehmet Şandır ise savaşın ilk başladığı dönem gözaltına alınan Türkmenlerle ilgili meclis ve Dostluk Grubu düzeyinde girişimlerde bulunduklarını söyledi. Şandır o dönem tutuklanan Türkmen isimlerden bazılarının bırakıldığını ve karşılıklı olumlu adımlar atıldığı bilgisini verdi. Lazkiye-Bayır-Bucak kökenli olan Şandır, kendilerine özerk bölge ile ilgili resmî bir teklif ya da resmî olmayan bir teklifin gelmediğini ve Suriye Türkmenlerinin o süreçte özgürlük mücadelesi olarak gördüğü direnişe topyekûn destek verdiğini ifade etti.

Konu ile ilgili görüştüğümüz eski Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Samir Hafez ise “Bizim tarih hafızamız ve toplumsal olaylara verdiğimiz tepki hiçbir biçimde PYD ile kıyaslanamaz. Şam yönetimi bizi bu konuda eşitlemek istedi ancak Türkmenler bu oyuna gelmedi. Aksi zaten tarihî felaket olurdu" dedi. Hafez’e göre PYD terör yapılanmasının kirli iş birliğinden de uzun vadede o bölgelerde yaşayan Kürtler büyük zarar görecek.

Üç milyon Türkmen'e iki vekil Irak’ta yapılan erken genel seçim, haksızlıkları da beraberinde getirdi. Seçimlere “Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi” ismiyle giren soydaşlarımız, sadece 2 vekil çıkarabildi. Kerkük’ten seçilen o isimler Erşat Salihi ve Sevsen Abdulvahid Ceddu. Gazetemize konuşan Salihi, “Ortaya çıkan tablo adil değil” dedi.

New York Times: Esad, Suriye'yi uyuşturucu devletine dönüştürdü Amerikan basını, Beşar Esad rejiminin Suriye'yi "narko-devlete" dönüştürdüğünü yazdı. Suriye'de üretilen uyuşturucu maddelerin, dünyanın dört bir yanına satıldığı aktarıldı.

Esad'dan küstah karar: Sünni çoğunluk tasfiye ediliyor Esad yönetimi, Suriyeli Müslümanların en yüksek dinî mercii olan Suriye Cumhuriyet Müftülüğü kurumunu lağvettiğini duyurdu. Muhalifler bu karar üzerine harekete geçti ve yeni Suriye Müftüsünün Şeyh Usame el Rıfai olduğunu ilan etti. Nüfusun yüzde 83’ünü oluşturan Sünnilere yönelik alınan bu karar tüm dünyada büyük tepki gördü.