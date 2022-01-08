Türkiye Gazetesi

İran, aralarında üst düzey askeri yetkililerinde bulunduğu 51 ABD’liye yaptırım uyguladığını duyurdu.

TRUMP'DA LİSTEDE

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 3 Ocak 2020 tarihinde ABD saldırısında Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesi sonrası ABD’li yetkililer için hazırlanan yaptırım listesini güncellediğini duyurularak, aralarında ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın bulunduğu yaptırım listesine 51 ABD’linin daha eklendiği belirtildi.

Süleymani suikastıyla ilgili aralarında ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı Nakasone, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı McKenzie ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) İran Operasyonları Şefi D’andrea’nın bulunduğu 51 kişi yaptırım listesine alındı. Açıklamada, Süleymani suikastında rolü olduğu ve finansal destek verdiği tespit edilen ABD vatandaşlarının da yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD, 3 Ocak 2020 tarihinde Bağdat Havalimanı'nda Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna insansız hava aracı (İHA) ile saldırısı düzenlemişti. Düzenlenen saldırıda Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis hayatını kaybetmişti.

Ardından İran yönetimi 19 Ocak 2021 tarihinde “Kasım Süleymani ve çevresine karşı terör eylemleri gerçekleştirmek, terörizmi teşvik etmek ve temel insan haklarını ihlal ettikleri” gerekçesiyle aralarında Trump’ın da bulunduğu 19 ABD’li yetkiliyi yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

İran'da Kasım Süleymani’nin heykeli ateşe verildi İran’da Kasım Süleymani’ye ait heykel, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Eyalet temsilcisi Muhammed Ali Nikunam, saldırıyı kınayarak, eylemin ABD ve İsrail'e hizmet ettiğini savundu.

ABD'nin öldürdüğü Süleymani’nin kızına iPhone tepkisi ABD tarafından suikaste uğrayan İranlı general Süleymani’nin kızı, iPhone telefon kullanması sebebiyle tepki topladı. Babasının katilleri için intikam yemini eden Süleymani'nin, ABD menşeli bir telefon kullanması İranlıları rahatsız etti.

'Suriye kasabı' Kasım Süleymani için tatil ilan ettiler Bağdat Havalimanı’nda öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin ölümünün ikinci yılında 14 vilayette resmî tatil ilan edildi