Türkiye Gazetesi

2015 yılında dünyanın salgın bir hastalık ile sarsılacağını söyleyen ve bu iddiası 'koronavirüs' ile adeta doğrulanan Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yeni bir salgının dünyayı tehdit edebileceğini söyledi. Korkutan açıklamalarda bulunan Gates, CNBC'den Hadley Gamble'a konuştu. Potansiyel yeni bir pandeminin muhtemelen koronavirüs ailesinden farklı bir patojenden kaynaklanacağını söyleyen milyarder iş adamı, "Bir salgın daha yaşayacağız. Bir dahaki sefere farklı bir patojen olacak" dedi.

'ÇİÇEK VİRÜSÜ' İDDİASI

Gates'in açıklamalarından sonra tüm dünya yeni salgının nasıl bir virüsten kaynaklanabileceğini araştırmaya başladı. Bazı uzmanlar, Gates'in sözünü ettiği ölümcül virüsün 'çiçek virüsü' olduğunu iddia etti. Buna gerekçe olarak ise Bill Gates'in yaklaşık iki ay önce verdiği bir özel röportajda bu hastalığın ismini açıklaması ve bu açıklamada dünyanın 'çiçek hastalığı' ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuş olması gösterildi.

Bill Gates, "How to Prevent the Next Pandemic" (Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir?) isimli bir kitap yazdı.

GATES VAKFI'NDAN 'ÇİÇEK AŞISI'NA YATIRIM

Yıllar önce dünyada çok ciddi sorunlara yol açan ve aşılama sonrası kaybolan bir hastalık olan çiçek hastalığı, Gates'in açıklamaları sonrası tekrar gündeme geldi. Bazı sağlık kuruluşlarının çocuklarda okul çağında yapılan ve kolda iz bırakan çiçek aşısına alternatif MRNA çiçek aşısı üretmeye başladıkları iddia ediliyor.

Öte yandan Bill Gates'in hisselerini devrettiği Gates Vakfı'nın da son aylarda 'çiçek aşısı' için ciddi yatırımlar yaptığına dikkat çekiliyor.

Virüsü övdü, korkutan iddiayı ortaya attı: Yeni bir salgın geliyor Pandemi döneminin tartışılan ismi milyarder Bill Gates, virüsün dünya nüfusuna ulaşma konusunda aşılarla yapılandan daha iyi bir iş çıkardığını belirterek dünyanın bir salgın daha yaşayacağını ancak bu sefer farklı bir patojen olacağını iddia etti.

Bill Gates salgınla ilgili kitap yazdı Microsoft’un kurucusu Bill Gates, koronavirüs ile ilgilini yeni bir kitap yazdığını duyurdu.