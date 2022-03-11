Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 16. gününde saldırılar tüm hızıyla devam ederken Rusya'nın saldırılardan vazgeçmeyeceği öngörülüyor. Rusya'nın saldırgan tavırlarına karşılık NATO ve AB ülkelerinden tepkiler yağmış, ABD,İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkeler Rus ekonomisini hedef alarak yaptırım kararları almıştı.

Ukrayna ise bu süreçte AB üyeliği için başvuru yapmış ve başvuru incelenmeye alınmıştı. Ukrayna'nın AB başvurusu sonucu beklenirken Almanya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

AB Liderler Zirvesi için Fransa’nın başkenti Paris yakınlarındaki Versay kentinde bulunan Versay Sarayı’na gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın AB'ye hızlı katılım talebini desteklemediklerini açıkladı.

'İZLEMEMİZ GEREKEN YOL BU'

Ukrayna ile siyasi ve ekonomik ilişkileri derinleştirmek için AB ile Ukrayna arasındaki 2017 Ortaklık Anlaşmasına atıfta bulunan Scholz, "Ukrayna ile izlememiz gereken yol budur" dedi.

ZOR KARAR

Ukrayna konusunda 27 ülke ile AB'de örneğin dış, ekonomik ve mali politika konularında oybirliğiyle kararlar almanın zaten zor olduğuna değinen Scholz, "AB, bu zamana kadar karar verme, çoğunluk kararlarının yerine getirme perspektifinde gelişmeye devam etmelidir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın ülkesine karşı yürüttüğü savaş nedeniyle geçen hafta AB üyeliğine başvurdu ve özel bir prosedür istemişti.

Zelenskiy, ‘Pes etmeyeceğiz’ deyip çağrıda bulundu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İngiltere Parlamentosuna yaptığı hitabında, asla pes etmeyeceklerini söyleyerek, ülkerele yaptırımların arttırılması ve Rusya'nın terör devleti olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceğiz Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyi reddetti. Scholz, Rusya'ya doğalgaz ve petrol yaptırımı uygulayıp uygulamayacaklarıyla ilişkin de konuştu.

Putin, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz telefonla görüştü.