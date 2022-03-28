Türkiye Gazetesi

ABD'li Wall Street Journal gazetesi, Rusya-Ukraya müzakereleriyle ilgili önemli iddialarda bulundu. Gazete, Moskova, Lviv ve diğer şehirlerde müzakerelere katılarak ara buluculuk yapan Rus oligark Roman Abramoviç ve Ukraynalı bir ekibin, ay başında Kiev'de bir toplantı düzenlediğini yazdı.

"SABOTAJIN ARKASINDA SAVAŞI BİTİRMEK İSTEMEYENLER VAR"

Toplantının ardından Abramoviç ile heyette yer alan aralarında iki üst düzey Ukraynalı isim, göz kızarması, sürekli göz yaşarması, ellerinin ve yüzlerinin şişmesi gibi zehirlenme belirtileri göstermeye başladı. Bu kişiler, olaydan Rusya-Ukrayna savaşını bitirme çabalarını sabote etmeye çalışan Moskova'daki radikal grupları suçladı.

ABRAMOVIC, ZELENSKIY İLE BİRE BİR GÖRÜŞTÜ

Abramoviç ve aralarında Kırım Tatarlarından Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov'un da bulunduğu Ukraynalı müzakerecilerin hayati tehlike taşımadığı aktarıldı. Abramoviç ile bire bir görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de hastalıktan etkilenmediği belirtildi.

"AMAÇLARI ÖLDÜRMEK DEĞİL, UYARI"

Batılı uzmanların henüz bu semptomların biyolojik ya da kimyasal bir madde veya bir çeşit elektromanyetik radyasyon saldırısı sebebiyle mi oluştuğuna ilişkin bir sonuca varamadı. Soruşturmayı yürüten Christo Grozev, Abramoviç ve Ukraynalı yetkililerin İstanbul'da yarın düzenlenecek barış görüşmeleri için Türkiye'ye gitmek için acele ettiğini, bu nedenle yeterli numune alamadıklarını aktararak "Bunu yapanların amacı öldürmek değil, sadece bir uyarı yapmakmış" dedi.

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri ve saati belli oldu Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri yarın saat 10.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek.

Türkiye'deki görüşme öncesi kritik açıklama: Rusya'nın 3 talebine onay verdi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 1 ay geride kaldı. Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı barış görüşmesinde taraflar bu hafta masaya oturacak. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, müzakereyi tıkayan olan Moskova yönetiminin 3 talebine yeşil ışık yaktı.

Ukrayna, Rusya'nın 33 günlük kaybını açıkladı Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun savaşın başlangıcından bu yana kaybettiği askeri personel ve teknik araç sayısını açıkladı.