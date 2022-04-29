Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'da kuzeyindeki Arar şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar ve kum fırtınası etkili oldu. Kum fırtınası nedeniyle kentte gökyüzü turuncuya boyandı.Kentte etkili olan yağışlar ve kum fırtınası nedeniyle gökyüzü turuncu renge bürünürken, görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı.

Yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Suudi Arabistan'a kritik ziyaret! 'Tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan ziyareti öncesi açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyarete ilişkin 'Yeni bir dönemin başlaması için gayret içinde olacağız' dedi.

Gözler Erdoğan'ın ziyaretinde: Suudi Arabistan'la eskiye dönüş Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. Riyad ziyareti ile iki ülke arasındaki ilişkilerde eskiye dönüş yaşanması bekleniyor.

Suudi Arabistan’daki ezan yarışmasını Türk imam kazandı Suudi Arabistan’da düzenlenen “Kur’an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”nda Muhsin Kara 1’inci, Alpcan Çelik ise 2’nci oldu.