Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Batılı ülkelerin Rumları silahlandırma yarışına girdiğini söyleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Kıbrıs’ta Ukrayna benzeri bir oyun oynanıyor” dedi. Gazetemize konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar “Ukrayna’da yaşananlar bizim ne kadar haklı olduğumuzu bütün dünyaya gösterdi. Daha önce Rumlar savunma gerekçesiyle silahlandırılıyordu. Şu an konsept değişti ve son dönem Güney Kıbrıs’a 300 milyon avroluk saldırı, muharebe silahı verildi. Rumlar kan dökmeye; Kıbrıs’ı yeniden 1974 öncesi kaos ortamına sürüklemeye çalışıyor” dedi.



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KUZEY KIBRIS’I İZOLE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Tatar’ın yaptığı açıklamada en dikkat çekici noktalardan biri ‘güneyi’ silahlandıran güçlerin, diğer yandan Türkiye’nin ‘kuzeydeki’ garantörlüğünü tartışmaya açması yönünde yaptığı uyarı oldu. Tatar, öncelikli hedefin Türkiyesiz bir Kıbrıs üretmek ve ardından tüm bölgeyi Rum kimliği ile AB adasına dönüştürmek olduğu vurguladı. Küresel aktörlerin 1960 dönemi benzer tuzaklarla adanın geleceğini tayin etmek istediğini hatırlatan Tatar “Türk kamuoyunda şu ana kadar hep Akdeniz üzerinden tartışmalar yaşandı. Kıbrıs’ı yutmak isteyen güçler enerji ve stratejik niteliği itibari ile büyük önem taşıyan Akdeniz kadar Kıbrıs’ın hava sahasını da istiyorlar. Şu an Kıbrıs’ı 700 kilometre uzaktaki AB sınırlarına katma planları yaparken sıfır noktadaki Türkiye’yi de saf dışı ederek karadan ve denizden bütün dünya ile bağlantımızı koparmaya, kuzeyi her açıdan izole etmeye çalışıyorlar. Kıbrıs davası sadece Lefkoşa’nın ya da Ankara’nın değil; bütün Türk dünyasının ortak davasıdır. Burayla ilgili karanlık planlar var ve tehlike büyük” diye konuştu.

UKRAYNA SENARYOSUNU UYGULAMAK İSTİYORLAR

Ersin Tatar “Ukrayna’da bu noktaya bir günde gelinmedi. Şu an Ukrayna’da şehirler yerle bir edilirken, Ukrayna halkı ülkesinden, canından olurken ortada ne AB ne de ABD var. Bütün olaylar dünyanın gözü önünde yaşanıyor ve bize kimse bunların Kıbrıs’ta da tekerrür etmeyeceğini söyleyemez. Çünkü burada da benzer senaryo uygu lanıyor ve istikrarsızlık adına her yol deneniyor. Şayet Türkiye’nin garantörlüğünü ortadan kaldırmaya güçleri yeterse Kıbrıs’ta yeni ve çok daha büyük bir kaos ortamı oluşur. Üstelik bu sadece Rumlar ve Türkler arasında değil Rumlar arası kavgayı da körükler. Türk askeri Türkler için olduğu kadar Rum tarafı için de güvenlik ve istikrar unsuru. Zira 1974 öncesi Rumların iç çekişmeleri sebebiyle kendi içlerinde de çok kan aktı. Son 50 yıldır onlar da bu anlamda huzurlu yaşıyor” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTE BÜYÜK ACILAR ÇEKTİK, UYANIK OLMALIYIZ

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafı ve Batılı müttefiklerin Kıbrıs’ı Helen adası olarak gördüklerini aktararak “Yunanlılar burada tarihin hiçbir döneminde egemen olmadı. Ancak atalarımız 350 yıl boyunca burada hüküm sürdü. Hiçbir gücün tebası değil; buranın efendisi olduk. Kıbrıs’ın dağında taşında Türk izi var. Bunu silemezler. Böyle bir şeye izin vermeyeceğiz. Ana vatan ile birlikte tüm planları bozma gücümüz var. Türkiye bu haricî planlara meydan bırakmaz. Ukrayna’da yaşananlar Kıbrıs Türk halkında da ciddi bir uyanma sebebi oldu. Geçmişte büyük acılar çektik. Şimdi daha uyanık olmak zorundayız” dedi. Kıbrıs Türkünün “ya taksim ya ölüm” noktasında olduğunu ifade eden Tatar’a göre, egemen bir devlet olarak kuzeyi dışlayan küresel güçler 1950-60 dönemlerinde Adayı Türk-Yunan denkleminde bir koz olarak kullandı. Şu an aynı projeyi AB üzerinden sürdürmeye çalışıyorlar. Bu konuda içeride satın alınan kriptolar da aynı amaca hizmet ediyor. Barış ve işbirliğine 60 senedir direnen Rum tarafı ve destekçileri için Kıbrıs Türkü’nü bağımsız ve egemen güç olarak tanımaktan başka çözüm yolu yok.

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