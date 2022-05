Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları öncesinde tebrik mesajı yolladı. Rus lider bugün saat 10.30'da Kızıl Meydan'da gerçekleşen törende konuştu.

'UKRAYNA'NIN NÜKLEER SİLAH PLANLARI VARDI BU ÜLKEMİZ İÇİN TEHDİT HALİNE GELMİŞTİ'

Rus lider Putin de Kızıl Meydan'daki yerini alıp günlerdir beklenen konuşmasını yaptı. Tüm dünyaya seslenen Putin, "Şimdiye kadar düşmanlarımızla birçok savaş verdik. Ordumuzun cesaretinden ve savaşa katılanların çocukları ve torunlarının cesaretlerinden biz de övünüyoruz. Küresel savaşın dehşetini durdurmak için elimizden geleni yapma görevimiz var. Rusya hep denklik ilkesini savunmuştu. Kırım'da ve Donbas'ta topraklarımızı ele geçirmek istediklerini biliyorduk. Ukrayna'nın nükleer silah planları vardı, NATO çevremizde yayılıyordu. Bu ülkemiz için bir tehdit haline gelmişti. Bölgede askeri altyapıyı her geçen gün artırdılar. Sınırlarımıza her gün daha çok yaklaştılar. Tehlike her gün artıyordu. Verilecek tek doğru karar buydu. Egemen bir devletin alabileceği tek doğru kararı aldık." dedi.

"BATI RUSYA'YI DİNLEMEK İSTEMEDİ, BAŞKA PLANLARI VARDI"

Batı ülkelerine yüklenen Rus lider, "Batı Rusya'yı dinlemek istemedi, başka planları vardı. Rusya askerleri ve Donbas askerleri kendi toprakları için savaşıyor. Bu nedenle 2. Dünya Savaşı'nın verdiği dersleri asla unutmamalıyız. Bugün bizler için hayatını kaybedenleri anıyoruz. 2014'de Odessa'da ölenleri de anıyoruz, NEO-Nazi'lerin elinde can verenleri de anıyoruz. Ukrayna'da bağımsızlığımız için yapmamız gerekeni yaptık. Rus askerleri kendi toprakları için savaşmaktadır. Savaşmaya da devam edeceğiz. Düşmanlarımız uluslararası terörizmi bize karşı kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Putin açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu kahramanlıklarınızı kutlamaya devam edeceğiz. Bütün askerlerimiz bizim için çok onurludur. Hayatını kaybeden herkes için bunu devam ettiriyorsunuz. Biz hayatını kaybedenlerin eşleri, anneler, arkadaşlarının önündeyiz. Biz onların önünde, hayatını kaybedenlerin önünde eğiliyoruz. Neo nazilerin barbarlıklarında hayatını kaybedenlerin önünde eğiliyoruz. Bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum sizi. Yaralanan, hayatını kaybeden askerlerin çocuklarına destek vereceğiz. Yaralanan askerlerin toparlanması için tıbbi uzmanlara yardım edeceğiz. Onların da önünde eğilmek istiyorum. Kendinizi düşünmeden yardım ediyorsunuz.

'EN BÜYÜK DEĞER VATANIMIZA KARŞI BİRLİK OLMAK, KORUMAK'

Burada Kızıl Meydan'dayız, omuz omuzayız. Donbas'tan da çatışmanın da ortasından gelenler de var. Bizim aramızı açmaya çalıştılar bölmeye çalıştılar ama başaramadılar. Birbirimizi koruyoruz. Erkek kardeşler kız kardeşler olarak birlikteyiz. Babalarınızın büyüklerinizin savaştığı gibi birlikteyiz. Çünkü en büyük değer vatanımıza karşı birlik olmak, korumak. 2. Dünya Savaşı'nda Nazileri yenenler yine mücadelede."

TÖREN ÖNCESİ MESAJINDA 'NAZİZM' VURGUSU

Eski Sovyet Cumhuriyetleri'ne gönderilen mesajda 'nazizm' vurgusu yapan Putin,"İkinci Dünya Savaşı'nda yenilenlerin ideolojik mirasçılarının rövarşı kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Putin'in mesajı Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri ile Özbekistan'a bağlı Abhazya ve Güney Osetya Cumhuriyetleri'ne de gönderildi. Rus lider, Ukrayna ve Gürcistan vatandaşlarını ayrıca kutladı.

''ZAFER GÜNÜ'NDE" 11 BİN RUS ASKERİ KIZIL MEYDAN'DA YÜRÜYECEK

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın yenilgiye uğratıldığı gün her yıl 'Zafer Günü' olarak kutlanıyor. Avrupa'da 8 Mayıs'ta kutlanan 'Zafer Günü' Rusya'da saat farkı nedeniyle 9 Mayıs'a denk geliyor.

'Zafer Günü' Rusya'da her sene başkent Moskova'da Kızıl Meydan'da askeri geçit töreniyle kutlanıyor. Bu yıl ise Putin'in Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle tüm gözler Kızıl Meydan'da... Putin'in konuşması merakla bekleniyor. Rus lider, Ukrayna'yı işgalin başından beri 9 Mayıs'ta Ukrayna'da zafer ilan etmeyi planlıyordu. Fakat Rus ordusu, Ukrayna'da zafer ilan edebilecek bir ilerleme sağlayamadı.

Rus ordusu her yıl olduğu gibi gövde gösterisi yapacak. Törende, 11 bin Rus askeri Kızıl Meydan'da yürüyecek. 131 parça askeri teknoloji ürünü sergilenecek.

Rusya tarafından kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü, bu yıl Ukrayna’daki savaş nedeniyle tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli açıklamalar yapmasının beklendiği törenler öncesinde Rus ordusu askeri geçit provası yaptı. Dün akşam saatlerinde başkent Moskova’daki Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen provada askerler yürüyüş yaptı, zırhlı araçlar gösterildi. Rusya Savunma Bakanlığı şu ana kadar 2 prova yapıldığını duyurdu.

