Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İngiltere’de yine skandal! 91 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı

İngiltere’de yine skandal! 91 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
İngiltere’de yine skandal! 91 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı
İngiltere, Cezaevi, Siyasi Kriz, Suç, Adalet Bakanlığı, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İngiltere’de cezaevi sistemi ikinci kez krize girdi. Nisan ayından bu yana 91 mahkumun hatayla tahliye edildiği ortaya çıktı. Adalet Bakanı David Lammy, üç mahkumun hala firari olduğunu doğruladı.

İngiltere'de Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı son verilere göre, 1 Nisan ile 31 Ekim arasında İngiltere ve Galler’de toplam 91 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı. 

Rakamlara göre neredeyse her hafta üç mahkum yanlışlıkla tahliye edilmekte.

Adalet Bakanı David Lammy, Avam Kamarası’nda yaptığı açıklamada üç mahkumun hala firari olduğunu söyledi.

HÜKÜMET TOPU SELEFİNE ATTI

Downing Street, açıklanan rakamları "şok edici" olarak nitelendirerek, krizin İşçi Partisi hükümetinin Muhafazakar Parti’den "devraldığı başarısız sistemin bir sonucu" olduğuna işaret etti.

Hükümet sözcüsü, "Cezaevi kapasitesinin yüzde 99’u dolmuş durumda. Bu, kanun ve düzenin çökme riski anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Ancak muhalefet cephesinden Gölge adalet bakanı Robert Jenrick, “Bu kargaşanın sorumlusu İşçi Partisi’nin başarısız erken tahliye planıdır. Halk tam gerçeği öğrenmeyi hak ediyor” şeklinde cevap verdi.

HADUSH KEBATU OLAYIYLA KRİZ BÜYÜDÜ

Skandal, özellikle Etiyopya vatandaşı Hadush Kebatu’nun yanlışlıkla serbest bırakılmasının ardından patladı. Kebatu, 14 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 12 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eylül ayında tahliye edilmesi İngiltere genelinde protestolara yol açtı. Ardından Cezayirli Brahim Kaddour-Cherif ve dolandırıcılık suçlusu Billy Smith’in de hatayla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Lammy, “2010 ile 2017 yılları arasında ön saflarda çalışan cezaevi görevlilerinin dörtte biri kaybedildi. Deneyim eksikliği, bu hataların en büyük nedeni” dedi.

Bakanlık, hatalı tahliyelerin “yanlış dosyalama, hatalı ceza hesaplamaları veya mahkeme emirlerindeki karışıklıklardan” kaynaklandığını açıkladı.

Lammy, cezaevi sistemindeki kriz için “tırmanılması gereken bir dağ” benzetmesi yaptı. "Bu hataları azaltmak için sistemde köklü bir reform şart” diyen Lammy, hükümetin aldığı yeni önlemleri açıkladı:

Hatalı tahliyeleri analiz etmek için veri bilimcilerinden oluşan özel bir ekip,

Cezaevi kayıtlarında insan hatasını azaltmak için yapay zekâ destekli kontrol sistemi,

Tutuklama emirlerini hızlıca sorgulamak için acil mahkeme hattı,

Tahliye politikalarının basitleştirilmesi.

Lammy, bu reformların önümüzdeki yıl Şubat ayında tamamlanacak bağımsız inceleme raporuyla destekleneceğini söyledi.

"KAÇ MAHKUMU KAYBETTİĞİNİZİ BİLE BİLMİYORSUNUZ"

Gölge bakan Jenrick, Lammy’yi “tam bir komedi yönetmekle” suçladı. “Halk tehlikede. Kaç mahkumu kaybettiğinizi bile bilmiyorsunuz” diyerek istifa çağrısı yaptı.

Hükümet, hatalı tahliyelerle ilgili bağımsız soruşturmanın sonuçlarını 2026 Şubat’ında kamuoyuna açıklayacak.

Kaynak: Dış Haberler

Özgü Namal'ın çocukları kaç yaşında? Kaza sonrası gündemdeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan emlak vergisi çıkışı: Kantarın topuzunu kaçıranlara sessiz kalamayız
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sanat camiasını hayrete düşüren olay! Yapay zekaya yaptırdığı resmi müzede sergiledi - DünyaSanat camiası şokta! Yapay zekaya yaptırdığı resmi müzede sergilediTrump’tan Netanyahu’ya af talebi! Mektup yazdı - DünyaTrump’tan Netanyahu’ya af talebi!Metroda panik anları! Uyuyakalan makinist yolculara kabusu yaşattı - DünyaMakinist uyuyakaldı, tren kontrolden çıktıŞam'daki Ulusal Müze'de soygun! Roma dönemine ait eserler çalındı - DünyaUlusal müzede soygun: Tarihi miras tehlikede, yetkililer alarmdaKremlin’in gizli oyunu! Afrikalı gençler "insani yardım" maskesiyle savaşa sürülüyor - Dünya"İnsani yardım" bahanesiyle asker topluyor!Gürcistan, TSK’ya ait düşen kargo uçağına ilişkin ilk raporu yayınladı: Patlama izi yok! - DünyaC-130 kazasında ilk rapor açıklandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...