İngiltere’de yine skandal! 91 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı

İngiltere'de Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı son verilere göre, 1 Nisan ile 31 Ekim arasında İngiltere ve Galler’de toplam 91 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı.

Rakamlara göre neredeyse her hafta üç mahkum yanlışlıkla tahliye edilmekte.

Adalet Bakanı David Lammy, Avam Kamarası’nda yaptığı açıklamada üç mahkumun hala firari olduğunu söyledi.

HÜKÜMET TOPU SELEFİNE ATTI

Downing Street, açıklanan rakamları "şok edici" olarak nitelendirerek, krizin İşçi Partisi hükümetinin Muhafazakar Parti’den "devraldığı başarısız sistemin bir sonucu" olduğuna işaret etti.

Hükümet sözcüsü, "Cezaevi kapasitesinin yüzde 99’u dolmuş durumda. Bu, kanun ve düzenin çökme riski anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Ancak muhalefet cephesinden Gölge adalet bakanı Robert Jenrick, “Bu kargaşanın sorumlusu İşçi Partisi’nin başarısız erken tahliye planıdır. Halk tam gerçeği öğrenmeyi hak ediyor” şeklinde cevap verdi.

HADUSH KEBATU OLAYIYLA KRİZ BÜYÜDÜ

Skandal, özellikle Etiyopya vatandaşı Hadush Kebatu’nun yanlışlıkla serbest bırakılmasının ardından patladı. Kebatu, 14 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 12 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eylül ayında tahliye edilmesi İngiltere genelinde protestolara yol açtı. Ardından Cezayirli Brahim Kaddour-Cherif ve dolandırıcılık suçlusu Billy Smith’in de hatayla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Lammy, “2010 ile 2017 yılları arasında ön saflarda çalışan cezaevi görevlilerinin dörtte biri kaybedildi. Deneyim eksikliği, bu hataların en büyük nedeni” dedi.

Bakanlık, hatalı tahliyelerin “yanlış dosyalama, hatalı ceza hesaplamaları veya mahkeme emirlerindeki karışıklıklardan” kaynaklandığını açıkladı.

Lammy, cezaevi sistemindeki kriz için “tırmanılması gereken bir dağ” benzetmesi yaptı. "Bu hataları azaltmak için sistemde köklü bir reform şart” diyen Lammy, hükümetin aldığı yeni önlemleri açıkladı: Hatalı tahliyeleri analiz etmek için veri bilimcilerinden oluşan özel bir ekip, Cezaevi kayıtlarında insan hatasını azaltmak için yapay zekâ destekli kontrol sistemi, Tutuklama emirlerini hızlıca sorgulamak için acil mahkeme hattı, Tahliye politikalarının basitleştirilmesi.

Lammy, bu reformların önümüzdeki yıl Şubat ayında tamamlanacak bağımsız inceleme raporuyla destekleneceğini söyledi.

"KAÇ MAHKUMU KAYBETTİĞİNİZİ BİLE BİLMİYORSUNUZ"

Gölge bakan Jenrick, Lammy’yi “tam bir komedi yönetmekle” suçladı. “Halk tehlikede. Kaç mahkumu kaybettiğinizi bile bilmiyorsunuz” diyerek istifa çağrısı yaptı.

Hükümet, hatalı tahliyelerle ilgili bağımsız soruşturmanın sonuçlarını 2026 Şubat’ında kamuoyuna açıklayacak.