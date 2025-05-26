Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > AB ile ABD arasında anlaşma sağlanacak mı? Müzakereler sürüyor

AB ile ABD arasında anlaşma sağlanacak mı? Müzakereler sürüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AB ile ABD arasında anlaşma sağlanacak mı? Müzakereler sürüyor
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD ile yapıcı biçimde ticaret anlaşması yapmaya odaklandıklarını bildirdi.

Arupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

ABD yetkilileri ile iyi görüşmeler yaptığına işaret eden Sefcovic, "AB Komisyonu, AB-ABD ticaret anlaşmasına doğru yapıcı ve odaklanmış çabalara tam olarak bağlı kalmayı sürdürüyor" ifadesini kullandı. Sefcovic, AB ve ABD'li yetkililerin sürekli iletişim halinde olmaya devam ettiklerini belirtti.

MÜZAKERELERİN HIZLANDIRILMASI BEKLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Mayıs'ta, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin hiçbir yere varmadığını belirterek, 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik tarife uygulanmasını önerdiğini açıklamıştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, söz konusu açıklamaları sonrası Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Telefon görüşmesinin ardından ABD tarafı 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararın 9 Temmuz 2025'e ertelendiğini duyurmuştu. AB tarafı da ABD ile yürütülen ticaret anlaşması müzakerelerinin hızlandırılacağını bildirmişti.​

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Osimhen Al Hilal'e mi gidiyor? Suudi Arabistan ekibine transferi konuşuluyorHavalandırmaya biber gazı sıkıp kaçtı! Pazar yerinde ortalık karıştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Putin'den Batılı şirketler hakkında 'kötü birer alışkanlık' benzetmesi! "Onları boğmalıyız" - DünyaPutin Batılı şirketleri hedef aldı: Kötü birer alışkanlıkABD geri adım attı! Hamas kabul etmişti, Witkoff ateşkesi yalanlandı - DünyaHamas kabul etmişti, Witkoff ateşkesi yalanlandıPremier Lig kutlamalarında araç kalabalığa daldı! Çok sayıda yaralı var - DünyaŞampiyonluk kutlamalarında facia!Sınıra tam 400 kilometrelik duvar! İran'dan kaçak göçmen sorununa "ABD tarzı" çözüm - DünyaSınıra tam 400 kilometrelik duvar!İsrail aylarca alıkoyduğu Gazzeli esirleri serbest bıraktı - Dünyaİsrail aylarca alıkoyduğu Gazzeli esirleri serbest bıraktıKremlin'de kritik zirve! Hakan Fidan, Putin ile görüştü - DünyaHakan Fidan, Putin ile görüştü
Sonraki Haber Yükleniyor...