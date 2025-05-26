AB ile ABD arasında anlaşma sağlanacak mı? Müzakereler sürüyor

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD ile yapıcı biçimde ticaret anlaşması yapmaya odaklandıklarını bildirdi.

Arupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

ABD yetkilileri ile iyi görüşmeler yaptığına işaret eden Sefcovic, "AB Komisyonu, AB-ABD ticaret anlaşmasına doğru yapıcı ve odaklanmış çabalara tam olarak bağlı kalmayı sürdürüyor" ifadesini kullandı. Sefcovic, AB ve ABD'li yetkililerin sürekli iletişim halinde olmaya devam ettiklerini belirtti.

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MÜZAKERELERİN HIZLANDIRILMASI BEKLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Mayıs'ta, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin hiçbir yere varmadığını belirterek, 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik tarife uygulanmasını önerdiğini açıklamıştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, söz konusu açıklamaları sonrası Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Telefon görüşmesinin ardından ABD tarafı 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararın 9 Temmuz 2025'e ertelendiğini duyurmuştu. AB tarafı da ABD ile yürütülen ticaret anlaşması müzakerelerinin hızlandırılacağını bildirmişti.​