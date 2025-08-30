Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > AB toplantısı sonrası itiraf gibi açıklama: Avrupa ülkelerinin çoğu savaşa hazırlanıyor

AB toplantısı sonrası itiraf gibi açıklama: Avrupa ülkelerinin çoğu savaşa hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
AB toplantısı sonrası itiraf gibi açıklama: Avrupa ülkelerinin çoğu savaşa hazırlanıyor
AB, Avrupa, Macaristan, Ukrayna, Rusya, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrası Macaristan'dan itiraf niteliğinde açıklama geldi. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "Bugünkü toplantıda AB ve çoğu üye ülkenin savaşa hazırlandığı ortaya çıktı" dedi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, bugünkü Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda, AB ve çoğu üye ülkenin barışa değil uzun bir savaşa hazırlandığını ifade etti.

Szijjarto, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılan "Gymnich" formatlı AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

AB toplantısı sonrası itiraf gibi açıklama: Avrupa ülkelerinin çoğu savaşa hazırlanıyor - 1. Resim

"AVRUPA SAVAŞA HAZIRLANIYOR"

Bakan Szijjarto, "Bugün Kopenhag'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısında, Brüksel ve çoğu üye ülkenin barış değil, uzun bir savaşa hazırlandığı ortaya çıktı. Ukrayna'ya, askerlerin maaşları, insansız hava araçları, silahlar ve Ukrayna devletinin işleyişi için on milyarlarca avro göndermek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Szijjarto, AB Komisyonunun bir kez daha "Ukrayna Komisyonu" gibi davranarak üye ülkelerin çıkarları yerine Kiev'in çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti.

AB toplantısı sonrası itiraf gibi açıklama: Avrupa ülkelerinin çoğu savaşa hazırlanıyor - 2. Resim

ABD-RUSYA ANLAŞMASININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Enerji güvenliğinin görmezden gelindiğini aktaran Szijjarto, Macaristan'ın tutumunun açık olduğunu, sadece ABD-Rusya anlaşmasının savaşı sona erdirebileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Galatasaray cephesinden Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Fenerbahçe'nin Avrupa listesi için..."2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek, Hac ön kayıtları ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD gümrük vergisiyle vuruyor, Hindistan vazgeçmiyor! Ucuz Rus petrolü fırsatını kaçırmadılar - DünyaHindistan ucuz Rus petrolünden vazgeçmiyor!Mısır'da tren raydan çıktı! 3 ölü 94 yaralı var - DünyaMısır'da tren raydan çıktı! 3 ölü 94 yaralı varZelenskiy Modi ile görüştü! Hindistan başbakanı Rusya'ya baskı için sinyal verdi! - DünyaModi'den Zelenskiy'e Rusya'ya baskı sinyali'Pentagon Pizza' teorisi tutmadı! Kayıp ABD Başkanı Trump ortaya çıktı - DünyaGünlerdir kayıptı! Trump ortaya çıktıABD'li Büyükelçi Putin'i tehdit etti! "Ukrayna Rusya’nın kalbine saldırmaya hazır" - DünyaABD'li Büyükelçi Putin'i tehdit etti!Dünyanın 'terminatör' gibi dediler! ABD basınından "Türk gücü" - DünyaABD basınından "Türk gücü"
Sonraki Haber Yükleniyor...