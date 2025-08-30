AB toplantısı sonrası itiraf gibi açıklama: Avrupa ülkelerinin çoğu savaşa hazırlanıyor

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, bugünkü Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda, AB ve çoğu üye ülkenin barışa değil uzun bir savaşa hazırlandığını ifade etti.

Szijjarto, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılan "Gymnich" formatlı AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

"AVRUPA SAVAŞA HAZIRLANIYOR"

Bakan Szijjarto, "Bugün Kopenhag'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısında, Brüksel ve çoğu üye ülkenin barış değil, uzun bir savaşa hazırlandığı ortaya çıktı. Ukrayna'ya, askerlerin maaşları, insansız hava araçları, silahlar ve Ukrayna devletinin işleyişi için on milyarlarca avro göndermek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Szijjarto, AB Komisyonunun bir kez daha "Ukrayna Komisyonu" gibi davranarak üye ülkelerin çıkarları yerine Kiev'in çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti.

ABD-RUSYA ANLAŞMASININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Enerji güvenliğinin görmezden gelindiğini aktaran Szijjarto, Macaristan'ın tutumunun açık olduğunu, sadece ABD-Rusya anlaşmasının savaşı sona erdirebileceğini kaydetti.