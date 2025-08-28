Rus füzesi AB Delege Binası'na isabet etti!

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya’nın Kiev’e düzenlediği ve AB’nin diplomatik misyonuna zarar veren saldırı için “dehşete düştüm” dedi.

"AB'NİN GÖZÜ KORKMAYACAK"

Costa, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Düşüncelerim Ukraynalı kurbanlarla ve ayrıca bu kasıtlı Rus saldırısında binası hasar gören AB delegasyonu personeliyle birlikte" ifadelerini kullandı.

Costa, paylaştığı fotoğraflarda, patlama nedeniyle pencereleri kırılmış, tavanı çökmüş ve enkazla kaplanmış AB ofislerini gösterdi. "Rusya'nın saldırganlığı sadece Ukrayna ve halkının yanında durma kararlılığımızı güçlendirmektedir" dedi.

BÜYÜKELÇİ: DELEGASYON CİDDİ HASAR GÖRDÜ

AB'nin Ukrayna Büyükelçisi Katarina Mathernova, patlamanın getirdiği şok dalgası nedeniyle ofislerin "ciddi hasar" aldığını açıkladı.

UKRAYNA: EN BÜYÜK İKİNCİ BOMBARDIMAN

Öte yandan Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın düzenlediği gece saldırılarında biri çocuk olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

AB’den Sert Tepki

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise X’te yaptığı paylaşımda, "Dünya barışa giden bir yol ararken, Rusya füzelerle karşılık veriyor. Kiev'e yönelik gece saldırısı, gerilimi tırmandırmak ve barış çabalarıyla alay etmek için kasıtlı bir tercihtir" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor..