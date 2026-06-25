İsveç İklim ve Çevre Bakanı Romina Pourmokhtari, Lüksemburg'da düzenlenen AB Çevre Konseyi toplantısına 3 aylık bebeğiyle katıldı. Pourmokhtari, bu adımıyla ebeveynlerin iş hayatı ile çocuk bakımı arasında seçim yapmak zorunda kalmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Lüksemburg'da gerçekleştirilen Avrupa Birliği Çevre Konseyi toplantısı, sıra dışı bir konuğuyla gündeme geldi. İsveç İklim ve Çevre Bakanı Romina Pourmokhtari, toplantıya henüz 3 aylık olan bebeği 'Adam' ile katılarak Avrupa'da ebeveyn dostu çalışma politikalarına dikkat çekti.

Toplantı salonunda bebeğini kucağında taşıyan Pourmokhtari, kadınların kariyerleri ile annelik sorumlulukları arasında tercih yapmak zorunda bırakılmaması gerektiğini vurguladı. İsveçli Bakan, hem kamu görevini sürdürüp hem de çocuğuyla ilgilenebilmesinin güçlü sosyal politikaların bir sonucu olduğunu ifade etti.

Pourmokhtari, yaptığı açıklamada Avrupa'nın yaşam kalitesini artıran unsurlardan birinin aile dostu uygulamalar olduğunu belirterek, "Hem görev yapan bir bakan hem de görev yapan bir anne olabilmek büyük bir imkan. Toplantılara katılırken aynı zamanda çocuğumla ilgilenebiliyorum" dedi.

AB kaynakları ise bir bebeğin ilk kez Avrupa Birliği bakanlar düzeyindeki resmi bir toplantıya katıldığını belirtti. Bu nedenle görüntüler kısa sürede uluslararası basında da geniş yer buldu.

AB toplantısında sıra dışı an! Bakan, 3 aylık bebeğiyle katıldı

ÜLKESİNDE TARİHE GEÇMİŞTİ

30 yaşındaki Pourmokhtari, 2022 yılında göreve geldiğinde İsveç tarihinin en genç bakanı olmuştu. Kısa süre önce ebeveyn izninden dönen Bakan'ın eşi de çocuk bakımına destek olmak amacıyla Lüksemburg seyahatinde kendisine eşlik etti.

İsveç, dünyadaki en kapsamlı ebeveyn izni uygulamalarına sahip ülkeler arasında gösteriliyor. Ülkede ebeveynlere toplam yaklaşık 16 ay ücretli izin hakkı tanınırken, bu sürenin bir bölümü anne ve baba tarafından ayrı ayrı kullanılabiliyor. Bu model, aile yaşamı ile çalışma hayatının dengelenmesine yönelik örnek uygulamalar arasında gösteriliyor.

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