Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı proje, AB-Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı'ndan 600 bin euro hibe almaya hak kazandı. İşte TL bazında yaklaşık 32 milyon TL'ye denk gelen hibe ile yapılacak yatırımlar...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Kahramanmaraş Tarımında Su Kaynaklarının Etkin Yönetimi ile İklim Dayanıklılığının Artırılması" projesi kapsamında paydaş kurumların katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen AB-Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamındaki "Türkiye'nin Yerel İklim Eylemi için AB Ortaklığı Projesi"ne sunulan 200'ü aşkın proje arasında yer alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin çalışması, başarılı bulunan 25 proje arasına girmeyi başardı. Proje kapsamında Avrupa Birliği tarafından 600 bin euro hibe desteği sağlanacak.

HİBENİN KULLANILACAĞI ALANLAR

Hazırlanan projeyle Kahramanmaraş'ta doğal su kaynakları ile tarımsal sulamadaki kayıp ve kaçakların en aza indirilmesi hedefleniyor. İklim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli bir tarımsal altyapı oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında, buharlaşma, sızıntı ve yüzeysel su kayıplarını önleyen kapalı sistem sulama altyapıları hayata geçirilecek. Ayrıca her biri farklı kapasitelere sahip olacak şekilde toplam 6 adet su toplama havuzu inşa edilecek. Projede; 80-150 metreküp, 150-250 metreküp ve 250-1000 metreküp kapasiteli havuzlarla yağmursularının depolanarak yeniden kullanılması planlanıyor. Böylece hem su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine katkı sağlanacak hem de şehrin doğal afetlere karşı direnci artırılacak. Projede ayrıca su yönetim süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla dijital karar destek sistemi de geliştirilecek.

Avrupa Birliği'nden bir ilimize 600 bin euro hibe! İşte şehre yapılacak yatırımlar

"ŞEHRİMİZ ADINA SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME"

Projenin hibe desteği almaya hak kazanmasının ardından paydaş kurumların katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Şairler Tepesi'nde düzenlenen toplantıda projenin uygulama süreci, hedefleri ve yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Emrah Hatunoğlu, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, projenin Kahramanmaraş adına önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Hatunoğlu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yürütmüş olduğu Avrupa Birliği destekli İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında hazırladığımız projeyle paydaşlarımızla bir araya geldik. Türkiye genelinden 200'ün üzerinde başvuru yapılan programda başarılı bulunan 25 proje arasında yer aldık. Bu durum şehrimiz adına son derece sevindirici ve önemli bir gelişme. Projemiz kapsamında Avrupa Birliği'nden 600 bin Euro hibe desteği almaya hak kazandık. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"7 HAVUZ İLİMİZE KAZANDIRILACAK"

Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Selahattin Uğur ise proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Uğur, "İlimizin su kaynaklarını daha verimli kullanmak amacıyla hayata geçirilecek bu proje kapsamında 6 havuzun ihalesi yapıldı. Bir havuzumuzun da hidrolik etüt raporlarının tamamlanmasının ardından yapımına başlanacak. Böylece toplam 7 havuz ilimize kazandırılmış olacak" dedi.

