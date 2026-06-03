ABD ordusunun Suriye'den tamamen çekilmesinin ardından, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Moskova ile askeri üsler konusunda anlaşmaya vardı.

The Wall Street Journal'ın uydu görüntülerine dayandırdığı habere göre Rusya, Suriye’deki Esed rejiminin devrilmesine rağmen ülkedeki stratejik askeri varlığını korumayı ve üslerini elinde tutmayı başardı.

"ABD ÇEKİLDİ, YENİ SURİYE YÖNETİMİ RUSYA İLE ANLAŞTI"

Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte, Rusya’nın Akdeniz, Afrika ve Güney Amerika operasyonlarında lojistik bir köprü olarak kullandığı bu stratejik üsleri tamamen kaybedeceğini öngören Washington’daki bazı hükümet yetkilileri, Kremlin'in sahada kalıcı olmasıyla büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

ABD basını uydu görüntüleriyle paylaştı: Şara ve Putin arasındaki üs anlaşmasının detayları belli oldu

RUS ÜSLERİ NE DURUMDA?

ABD basınına göre Suriye’de on yılı aşkın süredir devam eden askeri varlığını yılın başlarında üslerini tamamen boşaltarak sonlandıran ABD ordusunun aksine, Rusya sahada kalmaya devam etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara iktidara geldikten sonra hem Batı hem de Moskova ile dengeli ilişkiler kurma yoluna gitmişti.

Yıllarca Esad ve Rus müdahalesine karşı savaşmış olmasına rağmen Şara üslerin akıbeti konusunda Moskova ile müzakereleri sürdürdü.

ABD basınına konuşan yetkililer,"Rusya Suriye’deki yeni yönetimi ikna etmek için hem ödül hem de ceza yöntemlerini kullandı ancak ağırlığı ekonomik desteklere verdi. Moskova, savaş ve yaptırımlarla sarsılan Suriye ekonomisine can simidi uzatarak ülkeye avantajlı fiyatlarla buğday ve petrol satışı gerçekleştirdi. Ayrıca Rusya, Trump yönetimi altındaki ABD desteğinin kesin olmadığı bir konjonktürde, yeni Suriye yönetimi için Washington'a karşı potansiyel bir denge unsuru ve koruma kalkanı işlevi görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şu an itibarıyla yüzlerce Rus askeri personelinin Suriye'deki üslerde aktif olarak görev yapmaya devam ettiği ve son ikmal seferiyle birlikte Kremlin'in bölgedeki askeri kontrolünün daha da derinleştiği kaydedildi.

KÜRESEL OPERASYONLARIN LOJİSTİK KÖPRÜSÜ: HMEYMİM VE TARTUS

2025 yılında Suriye'deki varlığını tahkim eden Rusya için Hmeymim Hava Üssü, Afrika ve Güney Amerika'daki küresel askeri operasyonları adına hayati bir lojistik ara istasyon işlevi görüyor. Hava üssü ve Tartus deniz üssü, Rusya’nın küresel askeri varlığının kritik bileşenleri olarak öne çıkmakta. Rus hükümeti ve silahlı kuvvetleri, üsleri daha uzak bölgelerdeki operasyonlar ve Akdeniz’e askeri erişim için birer başlangıç noktası olarak kullanıyor.

ABD basını "Geçen ay gerçekleştirilen başarılı ikmal seferi de Moskova'nın bölgedeki jeopolitik etkisinin ne kadar derin ve kalıcı olduğunu bir kez daha kanıtladı" şeklinde görüş paylaştı.

ABD basını uydu görüntüleriyle paylaştı: Şara ve Putin arasındaki üs anlaşmasının detayları belli oldu

YAPTIRIMLI GEMİYE RUS SAVAŞ GEMİLERİ EŞLİK ETTİ

ABD'li yetkililerin ve uydu görüntülerinin aktardığı detaylara göre, Rusya Savunma Bakanlığı adına silah sevk ettiği için ABD yaptırımları altında bulunan "Sparta" adlı Rus kargo gemisi, Mart ayında St. Petersburg'dan ayrıldı. Bu stratejik sevkiyatta kullanılan kargo gemisi ile ana şirketi Oboronlogistics LLC, Rusya Savunma Bakanlığı adına üstlendiği kritik lojistik görevler nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesinde yer alıyor.

2024 yılı sonunda Beşar Esed rejiminin devrilmesinden bu yana Rusya'nın Suriye'ye gerçekleştirdiği ilk büyük askeri ikmal görevi kaydedildi.

ABD'li yetkililerin aktardığı bilgilere göre, Akdeniz sularındaki bu hassas geçiş sırasında Sparta'ya Rus donanmasının güçlü unsurlarından Amiral Kasatonov fırkateyni ile ikinci bir savaş gemisi de eşlik etti. İki askeri gemi, kargo gemisinin Mayıs ayında Suriye limanına güvenli bir şekilde yanaşmasını sağlayana kadar denizde refakat nöbetini sürdürdü ve Sparta limana girdiğinde denizde kaldı.

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