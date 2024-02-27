ABD Başkanı Biden duyurdu: İsrail Ramazan'da saldırıları durdurmayı kabul etti

ABD Başkanı Joe Biden İsrail'in Ramazan ayında saldırıları durdurmayı kabul ettiğini duyurdu. Biden esirlerin serbest bırakılması koşuluyla İsrail ile mutabakat kalındığını belirtirken Hama yetkilisi Gazze'de ateşkesin yakında sağlanacağı yönündeki yorumların henüz erken olduğunu söyledi.

Dünyanın gözü önünde İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazze, Ramazan ayı öncesinde kalıcı ateşkes için umutla bekliyor. Ateşkes tekliflerini geri çeviren İsrail katliam saldırılarını sürdürürken, Gazze'de ateşkes için ABD Başkanı Joe Biden'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Biden, İsrail'in Ramazan ayında saldırıları durdurmayı kabul ettiğini söyledi.

GAZZE'DE RAMAZAN AYINDA SİLAHLAR SUSACAK

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki esirlerin tamamının çıkarılması için İsrail ile ramazan boyunca saldırıların durdurulması konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

NBC'de yayımlanan bir programa katılan Biden, Gazze'de ateşkese ilişkin soruya, "Önümüzde bir yol var fakat bu zor bir yol." cevabını verdi.

Esirlerin durumu ile ilgili "Öncelikle tutulan esirler serbest bırakılmalı." diyen Biden, esirlerin tamamının çıkarılması amacıyla İsrail tarafıyla "ramazan ayı boyunca eylemlerini durduracakları" konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

HAMAS'TAN HENÜZ ERKEN CEVABI

Biden'in açıklamalarına Hamas'tan cevap geldi. Times of Israel'de yer alan habere göre bir Hamas yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'deki çatışmaların yakın zamanda durdurulması ihtimaline ilişkin yorumlarının erken olduğunu ve sahadaki durumla eşleşmediğini söyledi.

Yetkili, ateşkes öncesinde "hala kapatılması gereken büyük boşluklar" olduğunu belirtti.

Öte yandan İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 878 Filistinli öldürüldü, 70 bin 215 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.