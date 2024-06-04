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ABD Başkanı Biden Netanyahu'nun Gazze'deki savaşı siyasi kariyeri için uzattığını söyledi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD Başkanı Biden Netanyahu&#039;nun Gazze&#039;deki savaşı siyasi kariyeri için uzattığını söyledi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Biden, Netanyahu'nun Gazze'deki soykırımı siyasi kariyerini kurtarmak için uzattığını itiraf etti. Time dergisine konuşan Biden için 'Netanyahu'nun ipini çekti' yorumları yapıldı.

İsrail'in Filistin'deki soykırımına en büyük desteği veren ABD Başkanı Joe Biden, Binyamin Netanyahu hakkındaki açıklamasıyla dikkat çekti.

BIDEN NETANYAHU'NUN SAVAŞI SİYASİ KARİYERİ İÇİN UZATTIĞINI İTİRAF ETTİ

ABD Başkanı Biden, kamuoyunun "Netanyahu'nun kendi siyasi geleceği için Gazze'deki savaşı uzattığı" sonucuna varması için tüm nedenlerin bulunduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden Netanyahu'nun Gazze'deki savaşı siyasi kariyeri için uzattığını söyledi - 1. Resim

BIDEN 'SAVAŞ SUÇU' SORUSUNA KAÇAMAK CEVAP VERDİ

Time dergisine konuşan ABD Başkanı Biden, "İnsanların İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendi siyasi varlığını korumak için savaşı genişlettiği sonucuna varması için her türlü neden var." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Biden "Netanyahu savaş suçu işledi mi?" sorusuna ise "Bu belirsiz" cevabını verdi.

ABD Başkanı Biden Netanyahu'nun Gazze'deki savaşı siyasi kariyeri için uzattığını söyledi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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